Überraschendes Liebes-Aus: "Bauer sucht Frau"-Stars sind getrennt

Toskana (Italien) - Ihre Geschichte gehört wahrscheinlich zu den romantischsten bei " Bauer sucht Frau International ": Martin (42) und Vanessa lernten sich in der siebten Staffel kennen und lieben, doch jetzt gehen sie getrennte Wege!

Die "Bauer sucht Frau International"-Lieblinge Martin (42) und Vanessa haben sich überraschend getrennt. © Instagram/vanessa_talisa (Screenshot)

"Es ist schon im letzten Jahr passiert: Vanessa und ich sind kein Paar mehr", teilte der Winzer seinen etwas mehr als 4000 Anhängern in seinem neuesten Instagram-Video mit.

Er sei in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt worden, wie es mit Vanessa laufe, doch er habe selbst erst mal Zeit gebraucht, um das Ganze für sich aufzuarbeiten.

Die genauen Trennungsgründe möchte der "Bauer sucht Frau"-Landwirt nicht preisgeben. "Ich bitte um Verständnis, dass ich mich nicht öffentlich dazu äußern werde, warum das mit Vanessa und mir nicht weitergegangen ist", so der Wahl-Italiener.

Es sei eine wunderschöne Woche gewesen, die man ja auch öffentlich geteilt habe, und es habe auch danach noch sehr viele schöne Zeiten gegeben.

Allerdings sei es halt einfach nicht jedem Paar vergönnt, sich mit einer Familie zu verewigen.