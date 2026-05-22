Überraschendes Liebes-Aus: "Bauer sucht Frau"-Stars sind getrennt

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Martin und Vanessa lernten sich bei "Bauer sucht Frau International" kennen und lieben. Doch jetzt hat sich das Paar überraschend getrennt.

Von Florian Fischer

Toskana (Italien) - Ihre Geschichte gehört wahrscheinlich zu den romantischsten bei "Bauer sucht Frau International": Martin (42) und Vanessa lernten sich in der siebten Staffel kennen und lieben, doch jetzt gehen sie getrennte Wege!

Die "Bauer sucht Frau International"-Lieblinge Martin (42) und Vanessa haben sich überraschend getrennt.
Die "Bauer sucht Frau International"-Lieblinge Martin (42) und Vanessa haben sich überraschend getrennt.  © Instagram/vanessa_talisa (Screenshot)

"Es ist schon im letzten Jahr passiert: Vanessa und ich sind kein Paar mehr", teilte der Winzer seinen etwas mehr als 4000 Anhängern in seinem neuesten Instagram-Video mit.

Er sei in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt worden, wie es mit Vanessa laufe, doch er habe selbst erst mal Zeit gebraucht, um das Ganze für sich aufzuarbeiten.

Die genauen Trennungsgründe möchte der "Bauer sucht Frau"-Landwirt nicht preisgeben. "Ich bitte um Verständnis, dass ich mich nicht öffentlich dazu äußern werde, warum das mit Vanessa und mir nicht weitergegangen ist", so der Wahl-Italiener.

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Es sei eine wunderschöne Woche gewesen, die man ja auch öffentlich geteilt habe, und es habe auch danach noch sehr viele schöne Zeiten gegeben.

Allerdings sei es halt einfach nicht jedem Paar vergönnt, sich mit einer Familie zu verewigen.

"Bauer sucht Frau International": Weinbauer Martin blickt nach vorne

Der Weinbauer sucht eine neue Partnerin.
Der Weinbauer sucht eine neue Partnerin.  © Instagram/martinbelsedere (Screenshot)

Inzwischen blickt der 42-Jährige nach der Trennung von der Hamburgerin wieder nach vorn.

"Man könnte sagen: Bauer Martin sucht wieder eine Frau", so der Weinbauer, der seine Community bei der Suche einbezieht.

"Vielleicht wisst ihr ja eine da draußen. Vielleicht bist es du. Vielleicht die beste Freundin, die Schwester, die Enkelin", hofft Martin, denn man wisse nie, wer warten könnte.

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Die Trennung des Traumpaares der siebten Staffel kommt dahingehend überraschend, da sich die TV-Stars in der vergangenen Zeit noch glücklich zeigten.

Auch jetzt genügt noch ein kurzer Blick auf ihre Instagram-Kanäle, um zu wissen, dass die beiden zahlreiche romantische Momente in der Toskana miteinander geteilt haben.

Nun aber müssen sich Martin und Vanessa für neue Kapitel bereitmachen, die sicherlich auch voller Liebe und Glück stecken werden. 

Titelfoto: Instagram/vanessa_talisa (Screenshot)

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