Landwirtin Klara aus "Bauer sucht Frau" gestrichen: RTL nennt Gründe

Köln - Obwohl sich interessierte Single-Männer auf sie bewerben konnten, fehlt von Klara in der neuen Staffel von " Bauer sucht Frau International " plötzlich jede Spur. RTL erklärt, was dahintersteckt.

Ist trotz Vorstellungsvideo plötzlich nicht mehr bei "Bauer sucht Frau International" dabei: Australien-Auswanderin Klara (39). © RTL

Am Montagabend lief die erste Episode der beliebten Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause (57) im Free-TV. Der Unterhaltungsfaktor war wie immer groß: Neben zaghaften Flirtversuchen gab es auch einige peinliche Pannen zu sehen.

Im Netz trieb die Zuschauer derweil eine Frage um: "Wo ist Klara?" Die 39-Jährige lebt in Tasmanien, betreibt eine Farm zur Selbstversorgung. Auf ihrem Hof tummeln sich zudem einige Schafe, Hühner und Alpakas.

Neun Jahre lang war die Mutter eines vier Jahre alten Sohnes verheiratet. Doch die Liebe zerbrach. Nach dem Scheitern ihrer Ehe sehnte sie sich nach einer neuen Beziehung. So hatte es Klara im vergangenen Jahr in einem Vorstellungsvideo erklärt.

Was ist passiert? Auf TAG24-Nachfrage bezog RTL jetzt Stellung. "Bereits seit der ersten Staffel von 'Bauer sucht Frau' sowie 'Bauer sucht Frau International' stellen sich mehr Bäuerinnen und Bauern vor, als ausgestrahlt werden", stellte der Kölner Privatsender klar.