Landwirtin Klara aus "Bauer sucht Frau" gestrichen: RTL nennt Gründe
Köln - Obwohl sich interessierte Single-Männer auf sie bewerben konnten, fehlt von Klara in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International" plötzlich jede Spur. RTL erklärt, was dahintersteckt.
Am Montagabend lief die erste Episode der beliebten Kuppelshow mit Moderatorin Inka Bause (57) im Free-TV. Der Unterhaltungsfaktor war wie immer groß: Neben zaghaften Flirtversuchen gab es auch einige peinliche Pannen zu sehen.
Im Netz trieb die Zuschauer derweil eine Frage um: "Wo ist Klara?" Die 39-Jährige lebt in Tasmanien, betreibt eine Farm zur Selbstversorgung. Auf ihrem Hof tummeln sich zudem einige Schafe, Hühner und Alpakas.
Neun Jahre lang war die Mutter eines vier Jahre alten Sohnes verheiratet. Doch die Liebe zerbrach. Nach dem Scheitern ihrer Ehe sehnte sie sich nach einer neuen Beziehung. So hatte es Klara im vergangenen Jahr in einem Vorstellungsvideo erklärt.
Was ist passiert? Auf TAG24-Nachfrage bezog RTL jetzt Stellung. "Bereits seit der ersten Staffel von 'Bauer sucht Frau' sowie 'Bauer sucht Frau International' stellen sich mehr Bäuerinnen und Bauern vor, als ausgestrahlt werden", stellte der Kölner Privatsender klar.
RTL überrascht mit zwei neuen "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten
Die Gründe dafür seien vielfältig und meist "produktionstechnischer oder persönlicher Natur", wie es in dem Statement weiter heißt. Es könne zum Beispiel sein, dass Bewerber den Landwirten nicht zusagen. Natürlich sei auch immer eine neue Partnerschaft möglich.
Hat die Wahl-Australierin, die auf ihrem neun Hektar großen Grundstück auch noch ein Catering-Unternehmen und zwei Ferienhäuser betreibt, am Ende eventuell schon auf anderem Wege eine neue Liebe gefunden? Diese Frage bleibt unbeantwortet.
Zur großen Überraschung der Zuschauer sind dafür aber auch gleich zwei neue Landwirte mit dabei: Jakob aus Frankreich (42) und Annette aus Kanada (60) hoffen, in der Show mit ihr Glück zu finden. Vor allem Letztere hat bereits für viel Wirbel gesorgt.
Wie es den Neulingen ergeht, seht Ihr bei "Bauer sucht Frau International". Die Folgen laufen immer montags und dienstags, um 20.15 Uhr, bei RTL. Auf RTL+ laufen die jeweiligen Episoden bereits sieben Tage früher.
Titelfoto: RTL