Hofdame sorgt für Fassungslosigkeit bei RTL-Bauer: Konkurrentin kann sich gehässigen Spruch nicht verkneifen

Südtirol (Italien) - Milchviehhalter Andreas hat sich bei " Bauer sucht Frau International " dazu entschieden, zwei Damen auf seinen Hof in Südtirol einzuladen. Vor allem aber Katharina sorgt für Fassungslosigkeit beim 46-Jährigen.

Milchviehhalter Andreas (46) ist aufgrund des Gepäcks von Katharina (l.) entgeistert. © RTL

Die Hessin, die an Liebe auf den ersten Blick glaubt und hofft, diese in Andreas gefunden zu haben, kann es kaum erwarten, den Landwirt wiederzusehen. "Meine Hände zittern, ich bin den Tränen nahe, Wahnsinn!", macht sie bei der Anfahrt klar.

Als sie auf dem Milchviehbetrieb ankommt, fällt Andreas aber die Kinnlade herunter. "Ist das für diese Woche oder ist das schon für immer?", will der 46-Jährige wissen.

"Ich habe einfach ein bisschen mehr mitgebracht, damit ich beim richtigen Umzug nicht mehr so viel mitnehmen muss", sagt die Hessin voller Selbstbewusstsein.

Denn nach der ersten langen Umarmung steht für Katharina fest: "Andreas ist mein Mann!"

Doch das ganze Gepäck ist nicht das einzige, was den Südtiroler staunend zurücklässt: Sie hat nämlich auch noch ihren Hund mitgebracht, der den Spitznamen "Schatz" trägt.

Bei dem Hickhack geht fast unter, dass Kinderkrankenschwester Jasmin aus Zürich ebenfalls den Weg auf sich genommen hat - und die kann sich einen gehässigen Kommentar nicht verkneifen. "Ich glaube, sie hat gleich den ganzen Hausstand mitgebracht, sie will gleich bei Andreas einziehen."

Obwohl Katharina fest daran glaubt, dass Herz des Milchviehhalters gewinnen zu können, muss sie jedoch feststellen, dass Andreas schnell ein Auge auf die Schweizerin geworfen hat.