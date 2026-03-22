RTL spricht von Krisen bei "Bauer sucht Frau"-Stars: "Was ist auf den Höfen los?"
Köln - Die vergangene Staffel von "Bauer sucht Frau" hatte alles - von Gefühlschaos über bittere Trennungen bis hin zu echten Lovestorys. Doch wie sieht es rund vier Monate nach dem großen Finale aus?
In einer neuen Spezialfolge mit dem Titel "Was ist auf den Höfen los?" geht Moderatorin Inka Bause (57) genau dieser Frage auf den Grund. Fans der RTL-Show dürfen sich dabei unter anderem auf ein Wiedersehen mit Rekordbauer Friedrich freuen.
Beim Staffelabschluss kurz vor Weihnachten sahen die Zuschauer nach Wochen des Mitfieberns, was aus ihren Lieblingen geworden ist. Während einige Paare noch immer auf Wolke sieben schwebten, waren andere Kandidaten längst wieder Single.
Auch im Nachgang gab es immer mal wieder ein Update zu lesen, wie etwa von Katja und Johann, deren "Beziehung" ein unschönes Ende fand.
Selbiges gilt für Gnadenhofbesitzerin Simone und Hofmann Frank, der nicht mehr zu Besuch kam, weil er nicht mehr im Wohnwagen schlafen wollte.
Nach der bitteren Liebespleite schien es beim großen Wiedersehen dann allerdings so, als würde die Saarländerin inzwischen mit Ex-Kandidat Jörg anbandeln, der anfangs gar nicht am Scheunenfest teilgenommen hatte. Ob aus den beiden mehr geworden ist?
RTL kündigt überraschende Krisen bei "Bauer sucht Frau"-Paaren an
Ebenfalls nicht für die Ewigkeit bestimmt war die zarte Knospe der Liebe bei Thomas und Michaela. Doch wie geht es dem sympathischen Sachsen heute? Immerhin hatte seine Ex-Hofdame bereits kurz nach der Show einen neuen Partner an ihrer Seite präsentiert.
Ganz anders zeichnet sich das Bild bei Spargelbauer Friedrich. Der Nordrhein-Westfale schwebt mit Lehrerin Laura nach wie vor im Liebesglück. Das beweisen die Instagram-Kanäle der beiden. Dennoch ist das Paar in der Sonderepisode zu Gast. Welche News haben sie für Inka Bause im Gepäck?
Und wie sieht es bei Bauer Basti und seiner Kerrin aus? Der Bayer und die Bodybuilderin aus Lübeck verstanden sich vom ersten Tag an blendend.
Ihr Kennenlernen lief sogar so harmonisch, dass die beiden von RTL kaum Sendezeit erhielten. Hängt ihr Himmel noch immer voller Geigen?
Ausgestrahlt wird die Spezialfolge "Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" am Montag, dem 6. April um 19.05 Uhr auf RTL. Im Vorschautext des Kölner Privatsenders ist bereits etwas von überraschenden Krisen zu lesen …
Titelfoto: RTL