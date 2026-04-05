"Bauer sucht Frau"-Johann datet Ex-Kandidatin: Spektakuläre Liebes-Wende

Mittelweser (Niedersachsen) - In der jüngsten Staffel von " Bauer sucht Frau " suchte Landwirt Johann sein Glück. Zunächst sah es so aus, als könnte er eine Zukunft mit Hofdame Katja (55) haben, doch aus den beiden wurde nichts. Jetzt überrascht der 61-Jährige jedoch mit einer neuen Freundin.

Claudia (l.) und Johann lernten sich schon beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau" kennen. © Screenshot/RTL+

Denn wie der Rinderzüchter im großen Osterspecial "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" verrät, ist er an Ex-Kandidatin Claudia vergeben!

"Es gibt ja eine große Überraschung, dass wieder ein Hund auf meinem Hof ist und zu diesem gehört auch eine Frau. Das entwickelt sich gerade sehr positiv. Ich habe ein bisschen Schmetterlinge", gibt der Landwirt glücklich preis.

Claudia hatte sich damals auf Johann beworben, doch beim Scheunenfest entschied sich der Bauer für Katja.

Die 55-Jährige sei zwar für eine Beziehung mit dem Niedersachsen bereit gewesen, doch das Gefühl sei nicht gleichermaßen erwidert worden - ganz im Gegenteil.

Beim Wiedersehen habe Katja schnell feststellen müssen, "dass Johann sich bereits anderweitig orientiert" hat. Kurz darauf gab Johann preis, dass er bei den Dreharbeiten eine Frau kennengelernt habe, die er jetzt regelmäßig treffe.