Nächstes "Bauer sucht Frau"-Drama: Ist auch Landwirt Philipp verheiratet? Das sagt er dazu!

Landwirt Philipp ist bereits seit 2014 verheiratet, lebt aber angeblich getrennt. © RTL

Die Rede ist von Philipp (41), der in Togo sesshaft geworden ist und auf seiner Farm mitten im Nirgendwo Schweine züchtet und Gemüse anbaut. "Ich bin seit offiziell 2014 in Berlin verheiratet", teilt der Wahl-Togolese in einer Stellungnahme auf seinem Instagram-Kanal mit.

Es sei eine lustige Geschichte, da er damals schon keinen festen Wohnsitz gehabt habe und sich bereits auf einer Weltreise befunden habe. "Aber mit dieser Frau bin ich seit 2017 auch nicht mehr in einer Beziehung", so der 41-Jährige, der weiter ausführt: "Es ist eine gute Freundin, aber die Wege haben sich getrennt. Jeder hat seine eigene Zukunft."

Daher ist auch das Thema Vielehe aufgekommen, was in dem westafrikanischen Staat keine Seltenheit ist. Was aber noch ein Hinderungsgrund ist: Philipp könne sich eine Scheidung in Deutschland nicht mal leisten. Deshalb lebe er in Freiheit und die Dokumente seien "ein Witz".

Schon in der Beschreibung des Posts gibt der Landwirt aus Togo preis, dass er bereits verheiratet sei: "Ja, laut Papier bin ich verheiratet, alles offiziell bekannt. Und nein, sie lebt nicht hier, sind seit sieben Jahren getrennt."