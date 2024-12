Wahnsinn bei "Bauer sucht Frau": Landwirtin ist mit Stallarbeit überfordert!

"Die Aufgabe des Ausmistens liegt nicht in meiner Kernkompetenz", erklärt Saskia und betont, dass es ihre Hauptaufgabe sei, sich um die Weihnachtsbäume zu kümmern.

Umso erstaunlicher ist es daher, dass die Landwirtin Probleme damit hat, ihren Stall auszumisten! "So, wir zwei müssen heute mal den Stall ausmisten beziehungsweise du. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert", erzählt Saskia ihrem Liebesanwärter Martin (30).

Das Hauptaugenmerk der 35-Jährigen liegt auf die Zucht von Weihnachtsbäumen. © RTL

Saskia wisse auch nicht, worauf man da achten müsse und vertraue deswegen voll und ganz auf das Können des "Bauer sucht Frau"-Kandidaten.

Und siehe da: Mit Martin hat die Bäuerin anscheinend genau den richtigen Mann an ihrer Seite. Denn der 30-Jährige ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und zeigt sich daher selbstsicher. "Sollte kein Thema sein", lässt er die 35-Jährige wissen.

"Ist überhaupt keine schlimme Arbeit" führt Martin aus, der Saskia zudem die einzelnen Schritte erklärt.

"Ne, schlimm ist es nicht, aber so kann ich ja mal testen, wie du dich als Stallbursche so machst", antwortet die Weihnachtsbaumerzeugerin frech.

Aber ganz alleine will sie ihren Hofmann auch nicht lassen und packt anschließend mit an. Jeden Tag müsse sie das aber jetzt nicht machen, aber es sei "schon in Ordnung. Und zu zweit macht es ja auch viel mehr Spaß als alleine."

Wie es bei Saskia und ihrem Liebesanwärter weitergeht und wie es auf den anderen Höfen so aussieht, wird sich in den nächsten Episoden von "Bauer sucht Frau" zeigen. Weiter geht's am Montag ab 20.15 Uhr bei RTL oder vorab im Stream bei RTL+.