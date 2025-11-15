Peinlich-Panne kurz vor Ankunft seiner Hofdame: Tochter schimpft Hühnerbauer aus

Köln - " Bauer sucht Frau "-Kandidat Walter verbringt die Hofwoche mit Katharina. Doch kurz vor der Ankunft der Rentnerin unterläuft dem 74-Jährigen ein peinlicher Fauxpas.

Hühner-Landwirt Walter (74) verbringt die "Bauer sucht Frau"-Hofwoche mit Rentnerin Katharina. © RTL / Stefan Gregorowius

Beim Kennenlernen auf dem Scheunenfest hatte die gebürtige Polin das Herz des Hühnerfreundes kurzerhand mit einer Wurst erobern wollen.

Und ihr Plan ging auf: Wenige Augenblicke später tauschten die beiden bereits innige Küsse aus.

Folgerichtig entschied sich Walter dann auch für die gebürtige Polin. Sie möchte er näher kennenlernen.

In der neuen Folge der beliebten RTL-Kuppelshow ist es dann so weit. Doch bevor Katharina eintrudelt, muss noch einiges vorbereitet werden.

Walters Tochter Laura plant, noch schnell einen Kuchen zu backen. Schamlos nutzt Familienhund Bruno die fehlende Aufmerksamkeit aus, um heimlich etwas zu stibitzen. Natürlich handelt es sich dabei ausgerechnet um die geschenkte Wurst.

Genüsslich zerkaut die Fellnase das Geschenk der Hofdame im heimischen Flur. Walter ist das Missgeschick überaus peinlich, letztlich nimmt der Hühnerbauer den Vorfall aber mit Humor: "Der Bruno, ja, das ist ein Lümmel. Das ist ein ausgekochter."

Auf einen Kampf um die Fleischware möchte sich der Emsländer aber nicht einlassen. Und so darf sein treuer Vierbeiner den großen Kringel ganz in Ruhe auffressen. Komplett!