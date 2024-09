Filmfest mit gleich mehreren Debüts und "verrückter Käse-Idee" eröffnet

Hamburg - Die Eröffnung des 32. Hamburger Filmfest stand ganz im Zeichen von Festivalleiterin Malika Rabahallah (54), die in ihrem Debütjahr unter anderem direkt einführte, dass gleich zweimal der Douglas-Sirk-Preis verliehen wird. Doch wie Kultursenator Carsten Brosda (49, SPD) in seiner Eröffnungsrede betonte, sei das Festival mit seiner Vielfalt an Themen und Menschen immer schon "beständig anders" gewesen.