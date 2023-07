"Bergdoktor"-Star Mark Keller sorgt bei seinen Fans für Schnappatmung: "Mein lieber Schwan!"

Mark Keller (58, r.) mit seinen Söhnen Joshua (27, l.) und Aaron (30, M.) © Andreas Gora/dpa

"Vor allem mit Aaron bin ich in einer Art Dauer-Challenge", so Keller. "Er will mich zum Beispiel beim Sport ständig schlagen." Sein Sohn Joshua sei als Fußballer der Profi-Sportler in der Familie, sagte der "Bergdoktor"-Star damals.

Dass sich die Familie Keller fit hält, beweist der jüngste Post von Mark auf seinem offiziellen Instagram-Kanal einmal mehr. Zusammen mit seinem Sohn Joshua zeigt sich Dr. Ka in Badehose am Bodensee.

"Vater und Sohn schicken Grüße vom Bodensee", schreibt er zu seinem Beitrag und versieht seinen Post unter anderem mit den Hashtags "Fitness", "Sport" und "healthy".

Die Fans sind völlig aus dem Häuschen angesichts der durchtrainierten Körper der beiden.

"Papa hat sich fit gehalten und die guten Gene weiter gegeben", "Der alte Herr steht noch gut da, mein lieber Schwan" und "Bei den Bodys bekommen die Damen ja Schnappatmung", schreiben sie in den Kommentaren.

Zu seinen beiden Söhnen hat Keller eine sehr enge Verbindung. Eine traurige Familiengeschichte hat sie zusammengeschweißt.