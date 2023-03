"Der Bergdoktor": Mark Keller erklärt, warum Dr. Kahnweiler "einen an der Klatsche hat"

"Doc, du bist der Star geworden in der Serie", "Ich schau die Staffel nur noch wegen Mark Keller" und "Eine meiner Lieblingsrollen beim Bergdoktor, der Herr Dr. Kahnweiler", schreiben die TV-Zuschauer beispielsweise auf der offiziellen Bergdoktor-Instagram-Seite .

Als Arzt am Krankenhaus kriegt es Dr. Kahnweiler immer wieder mit Dr. Martin Gruber ( Hans Sigl , 53) und dessen komplizierten Patientenfällen zu tun. Anfangs hatten die beiden noch ihre Probleme, aber über die Zeit sind sie als Team zusammengewachsen.

Keller und Sigl stehen seit 2008 für "Der Bergdoktor" vor der Kamera. (Archiv) © Patrick Seeger/dpa

Keller und auch Sigl hätten davon aber nicht viel gehalten, weil sich ihre Rollen einfach zu ähnlich gewesen wären. "Dann hab ich gesagt, es wär viel besser, wenn ich die Rolle ein bisschen anders anlegen könnte", so Keller. So habe er dann die typische Kahnweiler-Stimme mit eingebracht und den Charakter entwickelt.

Mit der Stimme hatte der 57-Jährige zuvor seinen beiden Söhnen Aaron (30) und Joshua (27) jeden Abend ein erfundenes Märchen erzählt. Und so sei die Idee entstanden, die Rolle so anzulegen, "dass der Typ einen an der Klatsche hat". Das sei das Rezept für die Figur gewesen.

Zu seinen beiden Söhnen hat Keller eine sehr enge Verbindung. Eine traurige Familiengeschichte hat sie zusammengeschweißt.