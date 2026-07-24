"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher erzählt Fan-Story: "Kam völlig aufgelöst auf mich zu"

München - Seit ihrem zwölften Lebensjahr spielt Ronja Forcher (30) die Gruber-Tochter Lilli bei der ZDF-Serie " Der Bergdoktor ". Und noch immer brennt sie für die Arzt-Serie.

Ronja Forcher (30) steht seit der ersten Staffel beim "Bergdoktor" vor der Kamera. © Joerg Carstensen/dpa

"Es freut mich einfach, dass ich ein Teil davon sein darf", erzählte sie "t-online". "Etwas machen zu dürfen, was die Leute glücklich macht, ist ein Geschenk. Und darum geht's mir in meinem Beruf."

Dabei erinnert sich die Österreicherin an eine Begegnung mit einem Fan. Auf dem Weg zum Nockherberg in München sei sie von einer jungen Frau angesprochen worden.

"Sie kam völlig aufgelöst auf mich zu und fragt mich: Ronja, bist du's?" Solche Momente seien für sie "etwas ganz Besonderes".

Aktuell wird am Wilden Kaiser in Österreich die 20. Staffel "Der Bergdoktor" gedreht. Wie es am Gruberhof weitergeht, wollte und durfte die Lilli-Darstellerin aber nicht verraten.

"Erstens: Ich darf nichts dazu sagen", erklärte Forcher. "Und zweitens: Ich weiß viel weniger, als die Leute denken." Die Jubiläumsstaffel sei "ein Dankeschön an unsere Fans und Zuschauer".