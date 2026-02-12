"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher: "Lilli ist ja kein kaltherziges Monster, aber …"

Der Bergdoktor (ZDF): Ronja Forcher erklärt, warum die TV-Zuschauer gerade eine ganz neue Lilli Gruber kennenlernen.

Von Benedikt Zinsmeister

Ellmau/München - Die 5. Folge der aktuellen Staffel "Der Bergdoktor" endete mit einem dramatischen Unfall, den – zumindest zu einem gewissen Teil – Lilli (Ronja Forcher, 29) zu verantworten hat. Im Nachgang versucht die sonst so gutmütige Gruber-Tochter auch noch, das zu verheimlichen. Ronja Forcher erklärt die Gründe für Lillis Verhalten.

Lilli (Ronja Forcher) muss ihrem Vater Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) ein Geständnis machen. © ZDF/Sabine Finger Fotografie Achtung, Spoiler! Zum Ende der fünften "Bergdoktor"-Folge drängte Lilli ihren Angestellten Xaver (David Ali Rashed, 24) dazu, nach Feierabend noch einmal mit dem Auto loszufahren. Der junge Mann verunfallte dabei schwer. In Folge sechs wird klar: Xaver wurde so schwer verletzt, dass er in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Der Bergdoktor Hans Sigl enthüllt sein "Bergdoktor"-Aus: "Ich möchte, dass alle weinen" Lilli weiß, dass sie eine Mitschuld trägt. Gegenüber ihrem Vater Martin Gruber (Hans Sigl, 56) offenbart sie, dass sie hofft, dass Xaver sich nach seinem Erwachen an nichts mehr erinnern kann und ihre Mitverantwortung so verborgen bleibt. So berechnend und kalt haben die "Bergdoktor"-Zuschauer Lilli noch nie erlebt. Ronja Forcher hat für die Veränderung ihrer Serienfigur eine Erklärung.

"Der Bergdoktor": Ronja Forcher erklärt die Gründe für Lillis Verhalten