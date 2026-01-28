Eifersucht-Alarm beim "Bergdoktor": Sprengt Caros Geständnis Martins Beziehung?

TV - In der 4. Folge der 19. Staffel " Der Bergdoktor " birgt ein Geständnis von Caro (Barbara Lanz) mächtig Sprengstoff. Es könnte Martins (Hans Sigl) Beziehung zu Karin (Hilde Dalik) auf die Probe stellen.

Im Liebes-Dreieck um Martin (Hans Sigl, l.), Karin (Hilde Dalik, M.) und Caro (Barbara Lanz) droht Drama. © ZDF/Sabine Finger Fotografie

Achtung, Spoiler!

Caro und Lilli (Ronja Forcher) wollen sich zusammenraufen und den Landhandel gemeinsam führen. Doch ein Deal sorgt für Ärger. Caro hat Bedenken, Lilli sieht darin eine große Chance.

Am Ende macht Lilli das Geschäft hinter Caros Rücken. Die erfährt davon, als sie auf ihre Nichte zugehen und dem Deal doch zustimmen will.

Caro stürmt wutentbrannt zu Martin. "Lilli ist überhaupt nicht an einer Zusammenarbeit interessiert. Sie braucht nur jemanden, der für sie arbeitet", wettert sie. "Ich wollte sie unterstützen. Aber Lilli hat bereits entschieden, ohne mich. Es ist ihr scheißegal, was ich denke."

Und dann lässt Caro die Bombe platzen: "Weißt du was das Bittere für mich ist, Martin? Dass ich wegen dir zum Landhandel zurückgekommen bin."