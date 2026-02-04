Horror-Unfall beim "Bergdoktor": Stirbt Lillis Mitarbeiter einen tragischen Serien-Tod?

Ellmau - In Folge 5 der 19. Staffel " Der Bergdoktor " wächst Lilli (Ronja Forcher, 29) der Landhandel immer weiter über den Kopf. Die Episode endet mit einer Tragödie. Hat Lilli mit ihrem Kontroll-Wahn alles zerstört?

Lilli Gruber (Ronja Forcher, M.) und Caro Pflüger (Barbara Lanz, r.) warten gespannt auf den Bericht von Xaver Hofinger (David Ali Rashed, l.). Sind die gekauften landwirtschaftlichen Fahrzeuge in einwandfreiem Zustand? © ZDF/Sabine Finger Fotografie

Achtung, Spoiler!

Lillis Partner David (Frédéric Brossier, 34) ist frustriert, weil er seine Freundin kaum zu Gesicht bekommt, seit sie den Landhandel übernommen hat. Er bandelt mit Josie Bachmeier (Lieselotte Voß, 25) an, die zu ihrer Mutter Karin (Hilde Dalik, 47) sagt, dass sie sich in David verschossen habe.

Auf dem Weg zum Landhandel nimmt Martin (Hans Sigl, 56) Lilli kurz zur Seite. Er erinnert sich an seine Anfangszeit als leitender Arzt. Er sei ein "absoluter Kontrollfreak" gewesen – er sieht Parallelen zu Lilli. "Und dann hab' ich gemerkt, dass alles auseinanderfällt. Ich war überfordert. Mein Team war überfordert. Ich hatte Scheuklappen auf, hab nichts mehr gesehen."

Lilli nimmt Martins Warnung jedoch nicht wirklich ernst. Sie will allen – und sich selbst – beweisen, dass sie das Unternehmen erfolgreich führen kann.

Als Lilli erfährt, dass ihr junger Werkstatt-Mitarbeiter Xaver (David Ali Rashed), der in letzter Zeit viele Überstunden leisten musste, vergessen hat, ein wichtiges Einschreiben abzugeben, platzt ihr der Kragen.