Horror-Unfall beim "Bergdoktor": Stirbt Lillis Mitarbeiter einen tragischen Serien-Tod?
Ellmau - In Folge 5 der 19. Staffel "Der Bergdoktor" wächst Lilli (Ronja Forcher, 29) der Landhandel immer weiter über den Kopf. Die Episode endet mit einer Tragödie. Hat Lilli mit ihrem Kontroll-Wahn alles zerstört?
Achtung, Spoiler!
Lillis Partner David (Frédéric Brossier, 34) ist frustriert, weil er seine Freundin kaum zu Gesicht bekommt, seit sie den Landhandel übernommen hat. Er bandelt mit Josie Bachmeier (Lieselotte Voß, 25) an, die zu ihrer Mutter Karin (Hilde Dalik, 47) sagt, dass sie sich in David verschossen habe.
Auf dem Weg zum Landhandel nimmt Martin (Hans Sigl, 56) Lilli kurz zur Seite. Er erinnert sich an seine Anfangszeit als leitender Arzt. Er sei ein "absoluter Kontrollfreak" gewesen – er sieht Parallelen zu Lilli. "Und dann hab' ich gemerkt, dass alles auseinanderfällt. Ich war überfordert. Mein Team war überfordert. Ich hatte Scheuklappen auf, hab nichts mehr gesehen."
Lilli nimmt Martins Warnung jedoch nicht wirklich ernst. Sie will allen – und sich selbst – beweisen, dass sie das Unternehmen erfolgreich führen kann.
Als Lilli erfährt, dass ihr junger Werkstatt-Mitarbeiter Xaver (David Ali Rashed), der in letzter Zeit viele Überstunden leisten musste, vergessen hat, ein wichtiges Einschreiben abzugeben, platzt ihr der Kragen.
"Der Bergdoktor" Folge 5: Xaver baut nach Lillis Wutausbruch einen schweren Unfall
"Xaver, du hörst mir jetzt mal zu! Ich drücke seit Wochen zwei Augen zu bei dir. Du tauchst hier jeden zweiten Tag übernächtigt und verkatert auf. Ich habe genug! Du fährst da jetzt hin und gibst das ab. Hast du mich verstanden?", stellt die Chefin forsch klar.
Xaver braust daraufhin wutentbrannt in seinem Auto vom Hof – und verunglückt auf dem Weg, das Einschreiben abzugeben.
Martin trifft als einer der ersten an der Unfallstelle ein: Der Wagen wurde von der Straße in ein angrenzendes Feld geschleudert und liegt auf dem Dach; Xaver liegt regungslos darin; die Feuerwehr muss ihn mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien.
Lilli trifft an der Unfallstelle ein, als Xaver gerade mit dem Rettungswagen abtransportiert wird. Als sie von Martin erfährt, was passiert ist, ist ihr schlechtes Gewissen anzusehen. Martin kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau einschätzen, wie schwer die Verletzungen sind. Wird Xaver überleben?
Die 5. Bergdoktor-Folge mit dem Titel "Schmelzpunkte" wird am Donnerstag, dem 5. Februar, um 20.15 Uhr, im ZDF ausgestrahlt. In der ZDF-Mediathek ist die Episode bereits abrufbar.
Titelfoto: ZDF/Sabine Finger Fotografie