"Der Bergdoktor": Testament-Streit zwischen Lilli und Caro eskaliert

Ellmau - "Hat der Rolf eigentlich jemals darüber nachgedacht, was er mit diesem Testament anrichtet?": Diese Frage von Lisbeth (Monika Baumgartner, 74) schwebt über der 2. Folge der 19. Staffel " Der Bergdoktor " mit dem Titel "Höhenflug".

Lilli (Ronja Forcher, 29) und Caro (Barbara Lanz, 42) gehen im Streit auseinander. © Screenshot/ZDF

Achtung, Spoiler!

Lilli (Ronja Forcher, 29) sucht bei ihren "Vätern" Hans (Heiko Ruprecht, 53) und Martin (Hans Sigl, 56) Rat: Soll sie den Landhandel übernehmen, so wie ihr Opa Rolf es in seinem zweiten Testament festgeschrieben hat, oder soll sie das Erbe ausschlagen?

Rolf spricht ihr zu und gibt zu bedenken, dass ihr nicht mal mehr der Pflichtteil des Erbes zustehen würde, sollte sie es ablehnen. Martin hingegen ist sich unsicher, ob Lilli schon bereit ist, so eine große Verantwortung zu übernehmen.

Rolfs Tochter Caro (Barbara Lanz, 42) hat sich derweil tief verletzt zurückgezogen. "Ich bin so wütend! Hat er mich gehasst? Was habe ich falsch gemacht?", sagt sie zu Martin, der sie schließlich zu einer erneuten Aussprache mit Lilli überreden kann.

Doch diese läuft alles andere als harmonisch. Caro glaub Lilli zwar inzwischen, dass auch sie nichts von dem zweiten Testament gewusst hatte, aber sie ist der Meinung, dass Lilli noch nicht bereit ist, den Landhandel zu führen.