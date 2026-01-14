"Der Bergdoktor": Testament-Streit zwischen Lilli und Caro eskaliert
Ellmau - "Hat der Rolf eigentlich jemals darüber nachgedacht, was er mit diesem Testament anrichtet?": Diese Frage von Lisbeth (Monika Baumgartner, 74) schwebt über der 2. Folge der 19. Staffel "Der Bergdoktor" mit dem Titel "Höhenflug".
Achtung, Spoiler!
Lilli (Ronja Forcher, 29) sucht bei ihren "Vätern" Hans (Heiko Ruprecht, 53) und Martin (Hans Sigl, 56) Rat: Soll sie den Landhandel übernehmen, so wie ihr Opa Rolf es in seinem zweiten Testament festgeschrieben hat, oder soll sie das Erbe ausschlagen?
Rolf spricht ihr zu und gibt zu bedenken, dass ihr nicht mal mehr der Pflichtteil des Erbes zustehen würde, sollte sie es ablehnen. Martin hingegen ist sich unsicher, ob Lilli schon bereit ist, so eine große Verantwortung zu übernehmen.
Rolfs Tochter Caro (Barbara Lanz, 42) hat sich derweil tief verletzt zurückgezogen. "Ich bin so wütend! Hat er mich gehasst? Was habe ich falsch gemacht?", sagt sie zu Martin, der sie schließlich zu einer erneuten Aussprache mit Lilli überreden kann.
Doch diese läuft alles andere als harmonisch. Caro glaub Lilli zwar inzwischen, dass auch sie nichts von dem zweiten Testament gewusst hatte, aber sie ist der Meinung, dass Lilli noch nicht bereit ist, den Landhandel zu führen.
"Der Bergdoktor" Staffel 19, Folge 2: Lilli trifft Erb-Entscheidung
"Ich bin noch nicht so weit? Ich war nicht die, die einfach gegangen ist. Und das Geschäft im Stich gelassen hat", sagt Lilli mit eiskaltem Blick.
Dann spielt Caro offenbar auf ein Geheimnis an: "Wir beide wissen ganz genau, warum der Rolf wollte, dass du den Landhandel übernimmst." Näher geht sie darauf jedoch nicht ein.
Im Affekt erwidert Lilli: "Ich kann nichts dafür, dass er mich mehr geliebt hat als dich!" Caro ist von diesen Worten sichtlich getroffen und geht.
Am nächsten Tag verkündet Lilli der Gruber-Familie ihre Entscheidung: "Wenn ich den letzten Wunsch vom Rolf wahrnehme und dann als Geschäftsführerin versage, dann werde ich mir das nie verzeihen ... Aber wenn ich es nicht probiere, dann auch nicht. Also, vor euch steht die neue Eigentümerin und Geschäftsführerin vom Landhandel."
Damit endet die Folge. Welche Auswirkungen diese Entscheidung haben und wie die Familie auf diese reagieren wird, wird sich in den kommenden Episoden zeigen.
Die 19. Staffel "Der Bergdoktor" läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr im ZDF. Eine Woche vor TV-Ausstrahlung ist die neueste Folge bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar.
Titelfoto: Screenshot/ZDF