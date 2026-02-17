"Der Bergdoktor": Ein dunkles Geheimnis und ein betrügerischer Kuss

Der Bergdoktor Folge 6, Staffel 19: Lilli will ihre Mitschuld bei Xavers Unfall vertuschen. Und auch ihr Liebesleben wird erschüttert.

Von Benedikt Zinsmeister

Österreich - Nach einer einwöchigen Bergdoktor-Pause aufgrund der Olympischen Spiele im ZDF läuft am Donnerstag, dem 19. Februar, um 20.15 Uhr endlich die 6. Folge der 19. Staffel. Lilli (Ronja Forcher, 29) steht dabei im Mittelpunkt der Geschehnisse um die Gruber-Familie.

Lilli (Ronja Forcher), 29 muss ihrem Vater Dr. Martin Gruber (Hans Sigl), 56 ein Geständnis machen.
Lilli (Ronja Forcher), 29 muss ihrem Vater Dr. Martin Gruber (Hans Sigl), 56 ein Geständnis machen.  © ZDF/Sabine Finger Fotografie

Achtung, Spoiler!

Wir erinnern uns: Zum Ende von Folge 5 hatte Lillis Angestellter Xaver (David Ali Rashed, 24) einen schweren Autounfall. Lilli weiß, dass sie an dem Unglück eine Mitschuld trägt. Schließlich hat sie Xaver noch zu dieser Fahrt nach Feierabend gedrängt.

Gegenüber ihrem Vater Martin Gruber (Hans Sigl, 56) legt sie in Folge 6 ein Geständnis ab. "Ich bin schuld", offenbart sie ihm unter vier Augen.

Bergdoktor: Horror-Unfall beim "Bergdoktor": Stirbt Lillis Mitarbeiter einen tragischen Serien-Tod?
Der Bergdoktor Horror-Unfall beim "Bergdoktor": Stirbt Lillis Mitarbeiter einen tragischen Serien-Tod?

Lilli hofft, dass Xaver, der nach dem Unfall im künstlichen Koma liegt, sich nach dem Erwachen nicht mehr daran erinnern kann und ihre Mitverantwortung somit geheim bleibt.

Lilli könnte als Chefin sogar persönlich haftbar gemacht werden, wie Martins Frau Karin Bachmeier (Hilde Dalik, 47) erklärt.

Als Xaver aus dem Koma erwacht, kann er sich zunächst an nichts erinnern. Martins Diagnose: Der junge Mann leidet an einer beidseitigen temporalen Enzephalitis, eine Entzündung des Gehirns. Wird er sich nach einer Behandlung der Krankheit an Lillis Wutausbruch erinnern können?

"Der Bergdoktor": Ist das das Ende von Lilli und David?

Xaver Hofinger (David Ali Rashed, 24, M.) ist aus dem Koma erwacht. Dr. Martin Gruber (l.) und Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller, 60, r.) versuchen herauszufinden, ob er sich an den Unfall erinnern kann.
Xaver Hofinger (David Ali Rashed, 24, M.) ist aus dem Koma erwacht. Dr. Martin Gruber (l.) und Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller, 60, r.) versuchen herauszufinden, ob er sich an den Unfall erinnern kann.  © ZDF/Sabine Finger Fotografie

Und auch Lillis Liebesleben wird schwer erschüttert. Ihr Freund David Kästner (Frédéric Brossier, 34) hat die Schnauze voll davon, dass er seine Partnerin wegen des Landhandels kaum zu Gesicht bekommt. Er verabredet sich mit Josie (Lieselotte Voß, 25). Bei einem Date am Badesee kommen sich die beiden näher und küssen sich. Ist das das Ende von Lilli und David?

Außerdem geht es in der neuen Folge "Der Bergdoktor" um Martins Freund Moritz Stölzer, der trotz Krankschreibung bei einer Bergrettung einen Drohneneinsatz leitet. Beinahe kommt es zu einer Kollision mit einem Hubschrauber. Martin gerät zwischen ärztliche Pflicht und Freundschaft.

Moritz’ Arbeitswahn verschleiert lebensbedrohliche Gesundheitsprobleme. Martin greift schließlich ein.

Titelfoto: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Mehr zum Thema Der Bergdoktor: