"Der Bergdoktor": Ein dunkles Geheimnis und ein betrügerischer Kuss

Österreich - Nach einer einwöchigen Bergdoktor-Pause aufgrund der Olympischen Spiele im ZDF läuft am Donnerstag, dem 19. Februar, um 20.15 Uhr endlich die 6. Folge der 19. Staffel. Lilli (Ronja Forcher, 29) steht dabei im Mittelpunkt der Geschehnisse um die Gruber-Familie.

Lilli (Ronja Forcher), 29 muss ihrem Vater Dr. Martin Gruber (Hans Sigl), 56 ein Geständnis machen. © ZDF/Sabine Finger Fotografie

Achtung, Spoiler!

Wir erinnern uns: Zum Ende von Folge 5 hatte Lillis Angestellter Xaver (David Ali Rashed, 24) einen schweren Autounfall. Lilli weiß, dass sie an dem Unglück eine Mitschuld trägt. Schließlich hat sie Xaver noch zu dieser Fahrt nach Feierabend gedrängt.

Gegenüber ihrem Vater Martin Gruber (Hans Sigl, 56) legt sie in Folge 6 ein Geständnis ab. "Ich bin schuld", offenbart sie ihm unter vier Augen.

Lilli hofft, dass Xaver, der nach dem Unfall im künstlichen Koma liegt, sich nach dem Erwachen nicht mehr daran erinnern kann und ihre Mitverantwortung somit geheim bleibt.

Lilli könnte als Chefin sogar persönlich haftbar gemacht werden, wie Martins Frau Karin Bachmeier (Hilde Dalik, 47) erklärt.

Als Xaver aus dem Koma erwacht, kann er sich zunächst an nichts erinnern. Martins Diagnose: Der junge Mann leidet an einer beidseitigen temporalen Enzephalitis, eine Entzündung des Gehirns. Wird er sich nach einer Behandlung der Krankheit an Lillis Wutausbruch erinnern können?