"Der Bergdoktor": Fans können aufatmen! Auch SIE ist in Staffel 17 wieder dabei

Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53, M.), Lilli (Ronja Forcher, 27, r.), Lisbeth (Monika Baumgartner, 71, l.), Hans (Heiko Ruprecht, 51) und Linn (Andrea Gerhard, 39) sind seit vielen Jahren bei der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" dabei. © ZDF/Erika Hauri

Seit 2019 spielt Gerhard die sympathische Sprechstundenhilfe Linn Kemper von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) in der Heimatserie. Zum Ende der 16. Staffel verließ diese jedoch Ellmau.

Der Streit zwischen ihrem Lebensgefährten Hans (Heiko Ruprecht, 51) und seinem Bruder Martin, der die vergangenen Folgen bestimmte, war ihr zu viel geworden. Linn störte sich vor allem an Hans' Sturheit. Auch auf ihr mehrmaliges Bitten hin ging er keinen Zentimeter auf Martin zu.

Als die Dreharbeiten am Wilden Kaiser für die 17. Staffel "Der Bergdoktor" starteten, fehlte von Gerhard jede Spur. Angesichts des Serienverlaufs hatten viele Fans die Befürchtung, dass die Sympathie-Trägerin aussteigen könnte.

Doch nun meldete sich die Schauspielerin auf Instagram aus dem österreichischen Ellmau. Sie steht für die 17. Staffel "Der Bergdoktor" vor der Kamera.

"Es gibt schon Meldungen, dass ich zurück am Set bin", sagte die Linn-Darstellerin in einer kurzen Videobotschaft. "Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich nicht am Set bin, oder?"

"Ich bin gespannt, was alles so passieren wird für Linn in dieser Staffel", so Gerhard.