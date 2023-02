"Der Bergdoktor" Staffel 16: Fehler im Drehbuch? War Martins Geheimnis längst bekannt?

München/Ellmau - In der 16. Staffel " Der Bergdoktor " droht die Gruber-Familie an einer Beichte von Martin (Hans Sigl, 53) zu zerbrechen. Doch einige Fans können das Drama rund um das Geheimnis nicht verstehen. Ist den Drehbuch-Autoren etwa ein eklatanter Fehler unterlaufen?

Die Folge, auf die sich der Fan bezieht, heißt "Am Scheideweg" und ist in der ZDF-Mediathek abrufbar. Damals hatte Martin erfahren, dass er Lillis (Ronja Forcher, 26) leiblicher Vater ist und es seinem Bruder gegenüber gestanden. Der wollte natürlich wissen, wie es dazu gekommen war.

Einige Bergdoktor-Zuschauer der ersten Stunde verstehen die ganze Aufregung jedoch nicht. "In Staffel 1, Folge 2 erzählt Martin seinem Bruder, dass er Sonja gefragt hat, ob sie mit ihm nach New York kommt. Warum ist das jetzt wieder ein Riesen-Geheimnis gewesen?", fragt ein User unter einem Beitrag auf der offiziellen Bergdoktor-Instagram-Seite . Andere Fans pflichten ihm in den Kommentaren bei.

"Der Bergdoktor" Staffel 1, Folge 2: Martin (r.) gesteht seinem Bruder Hans, dass er etwas mit dessen Frau hatte. Jedoch spricht er von einem einmaligen Ausrutscher. © Screenshot/ZDF Mediathek

"Es war kurz vor meinem Abflug nach New York. Ich hab die Sonja gebeten, dass sie nach München kommt. Wir wollten uns verabschieden. Und ehrlich gesagt, hab ich damals gehofft, dass sie mitkommt, nach New York", gesteht Martin in der Episode, in der die Brüder gemeinsam nach der in den Bergen verschollenen Lilli suchen.

Martin sprach damals jedoch nur von einer gemeinsamen Nacht. Dass er über Monate ein Verhältnis mit der Frau seines Bruders hatte, verschwieg er. "Es ist einfach passiert", sagt er. "Wir haben ein Glas Wein getrunken. Es war ein Abschied, Hans, mehr nicht."

Hans wusste also bis zur 16. Staffel nur die halbe Wahrheit. Sein Zorn gegenüber seinem Bruder ist durchaus verständlich.

Die 8. und finale Folge der 16. Staffel "Der Bergdoktor" mit dem Titel "Der Weg zurück" wird am 23. Februar um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In der Mediathek ist das Staffelfinale bereits verfügbar.