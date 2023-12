"Der Bergdoktor" Staffel 17, Folge 1: Die Gruber-Brüder nähern sich durch Lisbeth wieder an!

Ellmau - Schon bald hat das Warten auf die 17. Staffel "Der Bergdoktor" ein Ende! Am 4. Januar 2024 wird die erste Folge mit dem Titel "Der Blick nach vorn" im ZDF ausgestrahlt. In der ZDF-Mediathek kann sie bereits eine Woche vorher gestreamt werden. Hier erfahrt Ihr schon jetzt, was Euch in der neuen Episode erwartet.