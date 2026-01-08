Hans Sigl enthüllt sein "Bergdoktor"-Aus: "Ich möchte, dass alle weinen"

Ellmau/München - Seit 2008 spielt Hans Sigl (56) den " Bergdoktor " Martin Gruber. Seinen Abschied von der ZDF-Heimatserie hat er bereits ganz genau vor Augen.

Auch in der 19. Staffel "Der Bergdoktor" ist Hans Sigl (56) als Dr. Martin Gruber zu sehen. © ZDF/Sabine Finger Fotografie

"Irgendwann schließt er hier die Praxis ab. Er fährt rauf auf den Gruber Hof. Stellt sein geiles Auto in die Scheune und deckt es zu", erzählt der Schauspieler im Gespräch mit "Welt".

"Dann spätestens, wenn alle merken, was kommt, möchte ich, dass alle weinen oder – noch besser: lachen."

Und weiter: "Anschließend nimmt er ein Taxi für den Weg zurück, den er einst gekommen ist. Er steigt ein. Und fährt los. Und am Ende Bahnsteigs steht der neue Bergdoktor."

Noch denkt der 56-Jährige aus der Steiermark aber noch nicht daran, den TV-Arztkittel an den Nagel zu hängen. Erst kürzlich hat er seinen "Bergdoktor"-Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert.