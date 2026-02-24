 779

Überraschung beim "Bergdoktor"-Finale: Martin sieht seinen Sohn Johann wieder

Bergdoktor (ZDF): Beim Staffelfinale der 19. Staffel sieht Martin seine Ex-Partnerin Franziska und seinen Sohn Johann wieder.

Von Benedikt Zinsmeister

TV - Die 19. Staffel "Der Bergdoktor" endet mit einer echten Überraschung: Martins (Hans Sigl) Ex Franziska (Simone Hanselmann) und ihr gemeinsamer Sohn Johann (Clemens Lackner) kehren nach Ellmau zurück!

Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) steht nicht nur eine Begegnung mit Franziska Hofstetter (Simone Hanselmann) bevor, sondern auch mit seinem Sohn Johann.
Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) steht nicht nur eine Begegnung mit Franziska Hofstetter (Simone Hanselmann) bevor, sondern auch mit seinem Sohn Johann.  © ZDF/Sabine Finger Fotografie

Vor fünf Jahren zog Franziska nach New York – und nahm Sohn Johann mit. Seitdem wurden die Figuren in der Serie so gut wie gar nicht mehr erwähnt.

Doch in der finalen Folge der aktuellen Staffel steht ein emotionales Wiedersehen bevor.

Martin befände sich "in einem emotionalen Ausnahmezustand, denn seine Ex-Partnerin Franziska Hochstetter hat ihr Kommen angekündigt. Martin steht eine Begegnung mit seinem Sohn Johann bevor", wie das ZDF in der Vorschau der Episode mit dem Titel "Wiedersehen" ankündigt.

Bergdoktor: "Der Bergdoktor": Ein dunkles Geheimnis und ein betrügerischer Kuss
Der Bergdoktor "Der Bergdoktor": Ein dunkles Geheimnis und ein betrügerischer Kuss

Was der Grund für den überraschenden Besuch ist und ob Franziska und Johann in Staffel 20 wieder zur "Bergdoktor"-Stammbesetzung gehören werden, wird sich zeigen.

Nach fünf Jahren taucht Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann) wieder im Leben von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) auf.
Nach fünf Jahren taucht Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann) wieder im Leben von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) auf.  © ZDF/Sabine Finger Fotografie

Das Staffelfinale wird am Donnerstag, dem 5. März, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In der ZDF-Mediathek kann es bereits seit dem 19. Februar um 10 Uhr gestreamt werden.

Titelfoto: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Mehr zum Thema Der Bergdoktor: