BTN-Star Lutz Schweigel bricht sein Schweigen: "Ich konnte da nicht durch"
Berlin - Plötzlich Panik im Tunnel: "Berlin - Tag & Nacht"-Star Lutz Schweigel (54) hat offenbart, dass er an einer wenig bekannten, aber massiven Phobie litt: der Tunnelangst.
Dem Magazin "Bunte" erklärte er, warum er nun seiner Geschichte an die Öffentlichkeit ging.
"Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich jedem, der Ängste mit sich herumträgt, die den Alltag beeinträchtigen, ermutigen möchte, etwas dagegen zu tun", erzählte Schweigel. Besonders wichtig sei ihm dabei, das Thema zu enttabuisieren. "Die Dunkelziffer ist bei dem Thema sehr hoch, da viele nicht darüber sprechen."
Gerade Menschen in der Öffentlichkeit hätten oft Hemmungen, über psychische Belastungen zu reden. "Ängste zuzugeben hat immer einen Beigeschmack, weil man nach außen stark wirken will, und wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man vielleicht auch Sorge, dass man weniger gebucht wird."
Die Angst sei aus heiterem Himmel gekommen, berichtete er. Während einer Autofahrt durch einen längeren Tunnel bekam er plötzlich starke Beklemmungen. "Unruhe, schwitzende Hände, der Puls ging hoch, Herzrasen." Es seien typische Symptome gewesen, wie sie auch bei Panikattacken auftreten.
Besonders belastend wurde die Phobie während einer Motorradreise in Norwegen. Dort stand Schweigel plötzlich vor einem 24 Kilometer langen Tunnel. "Ich habe eine Vollbremsung gemacht und zu meinen Kumpels gesagt: 'Leute, ich kann hier nicht durchfahren. Geht nicht.'"
"Berlin - Tag & Nacht"-Ikone Lutz Schweigel geht es wieder besser
Ein stundenlanger Umweg kam für die Gruppe nicht infrage. Also fuhren sie gemeinsam durch den Tunnel - einer vor ihm, einer hinter ihm. Für den Schauspieler wurde die Fahrt zur extremen Belastung. "Als wir am Zielort ankamen, war ich klatschnass. Es war für mich die reinste körperliche Anstrengung, als ob ich einen Marathon gelaufen wäre."
Danach versuchte Schweigel, Tunnel konsequent zu vermeiden, und plante sogar längere Strecken ein. Mehrere Ärzte und unterschiedliche Methoden hätten zunächst nicht geholfen.
Erst über einen Freund fand er nach eigenen Angaben einen Angst-Therapeuten, der mit ihm eine sogenannte EioS-Therapie (alternativmedizinisches Kurzzeit-Verfahren zur Lösung emotionaler Blockaden) durchführte.
"Das Ganze hat nur 20 Minuten gedauert - total irre", erinnerte sich Schweigel. Direkt danach sei er durch den längsten Tunnel Deutschlands gefahren, verriet er weiter und ergänzte: "Seitdem ist mit Tunneln wieder alles im grünen Bereich."
Titelfoto: Screenshot/Instagram/lutz_schweigel_