BTN-Star Lutz Schweigel bricht sein Schweigen: "Ich konnte da nicht durch"

Berlin - Plötzlich Panik im Tunnel: " Berlin - Tag & Nacht "-Star Lutz Schweigel (54) hat offenbart, dass er an einer wenig bekannten, aber massiven Phobie litt: der Tunnelangst.

Lutz Schweigel (54) konnte seine Tunnelangst überwinden. © Screenshot/Instagram/lutz_schweigel_

Dem Magazin "Bunte" erklärte er, warum er nun seiner Geschichte an die Öffentlichkeit ging.

"Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich jedem, der Ängste mit sich herumträgt, die den Alltag beeinträchtigen, ermutigen möchte, etwas dagegen zu tun", erzählte Schweigel. Besonders wichtig sei ihm dabei, das Thema zu enttabuisieren. "Die Dunkelziffer ist bei dem Thema sehr hoch, da viele nicht darüber sprechen."

Gerade Menschen in der Öffentlichkeit hätten oft Hemmungen, über psychische Belastungen zu reden. "Ängste zuzugeben hat immer einen Beigeschmack, weil man nach außen stark wirken will, und wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man vielleicht auch Sorge, dass man weniger gebucht wird."

Die Angst sei aus heiterem Himmel gekommen, berichtete er. Während einer Autofahrt durch einen längeren Tunnel bekam er plötzlich starke Beklemmungen. "Unruhe, schwitzende Hände, der Puls ging hoch, Herzrasen." Es seien typische Symptome gewesen, wie sie auch bei Panikattacken auftreten.

Besonders belastend wurde die Phobie während einer Motorradreise in Norwegen. Dort stand Schweigel plötzlich vor einem 24 Kilometer langen Tunnel. "Ich habe eine Vollbremsung gemacht und zu meinen Kumpels gesagt: 'Leute, ich kann hier nicht durchfahren. Geht nicht.'"