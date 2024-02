Ex-BTN-Star ist verzweifelt: "Die schlaflosen Nächte stapeln sich"

"Die schlaflosen Nächte stapeln sich nur noch so in meinem Kalender, langsam werde ich wohl zum Wolf", schrieb die gebürtige Russin in einem Beitrag auf Instagram .

Julia Jasmin Rühle und Toni Brade machten im Juli 2023 ihre Beziehung öffentlich. © Screenshot/Instagram/followjuliajasmin

Dass es für sie nicht infrage kommt, ihren Verlobten Toni wegen seiner Haftstrafe zu verlassen, hatte Julia Jasmin Rühle schon von Beginn an deutlich gemacht. Loyalität steht bei dem Erotik-Sternchen offenbar weit oben.

"Niemals würde ich gehen, weil es unbequem wird! In GUTEN wie in SCHLECHTEN Zeiten! Ich weiß, du würdest dasselbe auch für mich tun! Ich gehe in jeden Krieg, aber ich stehe hinter dir und ich bleibe!", schrieb JJ Anfang Februar in einem Post.

Den Kampfgeist hat Julia Jasmin Rühle also noch nicht verloren. Diese Kraft hatte sie zuletzt auch bitter nötig: Über mehrere Monate wurde die 36-Jährige regelrecht terrorisiert und erhielt nach einigen gezielten Attacken sogar Polizeischutz.

Wie JJ gegenüber RTL verriet, könnte es sich um den Racheplan eines ehemaligen Geschäftspartners von Toni handeln. Ihr Partner hatte in einem Gerichtsprozess gegen diesen ausgesagt.