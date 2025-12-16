Betrüger-Clan breitet sich in Mitteldeutschland aus: So zocken sie Leute ab
Leipzig - Durch beigelegte Flyer in der Wochenzeitung oder durch Haustürbesuche suchen Betrüger nach neuen Opfern. MDR "exactly" hat recherchiert und herausgefunden, dass eine Großfamilie aus Nordrhein-Westfalen ihre Betrugsmaschen nach Sachsen und Sachsen-Anhalt gebracht hat.
Die Journalistin Nadja Malak besuchte Familie R. aus Leipzig. Ein Gebäudeservice klingelte bei ihnen und bot seine Dienste an. Sie akzeptierten und zahlten insgesamt 3750 Euro in bar, um sich Steinfugen im Garten versiegeln zu lassen.
Es kam zwar mehrmals jemand vorbei, die Arbeiten wurden aber nicht zufriedenstellend erledigt - das Problem nicht gelöst. Bei der späteren Recherche fiel auf, dass die Rechnungen immer Briefköpfe von anderen Firmen hatten und alle stehen in Verbindung zur Goman-Familie.
Dieser Familienname ist bei Kriminalbeamten kein Unbekannter. "Wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren, aber der Name taucht insbesondere bei meinen Kolleginnen und Kollegen auf, die das Thema Betrug bearbeiten, und zwar in allen Facetten", sagte Oliver Huth vom Bund deutscher Kriminalbeamter.
Demnach soll sich die Familie in den 1950er-/1960er-Jahren in Nordrhein-Westfalen niedergelassen haben und Roma aus Polen sein. Laut Huth lehnen sie den Staat wegen negativen Erfahrungen ab, seien bildungsfern aufgewachsen, hätten kein regelmäßiges Einkommen und leben teilweise von Sozialhilfe.
Trotzdem sollen einige Familienmitglieder im Internet mit Luxus-Artikeln protzen. Woher kommt also das Geld?
Die Journalisten überzeugten sich selbst von der Abzocke
In Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt wurden einige von ihnen wegen gewerbsmäßigen Betrugs, unter anderem bei der Steinreinigung, per Haftbefehl gesucht und verurteilt. In Chemnitz in Sachsen gab es im Februar 2025 eine Razzia, da durch den Betrug rund 1,4 Millionen Euro Schaden entstanden sein sollen.
Das Team von MDR "exactly" machte mit versteckter Kamera den Selbsttest. Aktuell seien viele Flyer mit Werbung für Gold- und Pelzankauf im Umlauf. Zuerst ließen die Journalisten eine Golduhr von einem Experten schätzen, der einen reinen Goldwert von circa 5000 Euro bestimmte.
In den beworbenen Geschäften wurde nur ein Bruchteil davon und teilweise weniger als 2000 Euro angeboten. Das ist ein viel zu niedriger Preis.
Micaela Schwanenberg von der Verbraucherzentrale Sachsen in Leipzig rät, die Produkte vorher immer unbedingt schätzen zu lassen. Bei Dienstleistungen, wie Gebäudeservices, sollte man sich nicht auf Barzahlungen einlassen und die Firmen über das Internet oder die Gelben Seiten überprüfen.
