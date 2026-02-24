Abschied nach 19 Jahren: Ursula Erber (91) verlässt "Dahoam is Dahoam"
München - Seit 2007 stand Ursula Erber (91) als "Uri" (Theresa Brunner) für die BR-Serie "Dahoam is Dahoam" vor der Kamera und prägte sie mit vielen emotionalen Momenten. Nun verabschiedet sich die 91-Jährige auf eigenen Wunsch.
Ihre letzte Folge läuft am Dienstag, 7. April, um 19.30 Uhr, im BR Fernsehen und ist bereits ab 2. April in der ARD Mediathek verfügbar.
Seit der allerersten Folge von Dahoam is Dahoam steht Ursula Erber als Theres Brunner vor der Kamera – mal warmherzig, mal herrlich grantelnd. Als Oberhaupt der Brunner-Familie war sie über 3718 Episoden hinweg das Herzstück der Serie.
Mit scharfem Blick verfolgte Theres die Geschehnisse im Brunnerwirt und im Dorf – und mischte natürlich kräftig mit.
Kultstatus erreichte die Figur auch online: Mit ihrem eigenen Blog wurde die rüstige Serien-Oma zur erfolgreichen Klick-Garantin.
Am Set wurde die 91-Jährige immer sehr geschätzt. "Von Tag eins an war Ursula Erber ein fester und geschätzter Teil der Lansinger Gemeinde und unserer erfolgreichen täglichen Serie 'Dahoam is Dahoam'.
Fast zwanzig Jahre hat sie eine Rolle geprägt und gelebt und auch in den sozialen Medien Erfolge gefeiert – das ist wahrlich etwas Besonderes und ein großes Geschenk! Vielen Dank für alles, liebe Ursula Erber", verabschieden sich die BR-Mitarbeiter.
Achtung, Spoiler! So endet Ursulas letzte "Dahoam is Dahoam"-Folge
Seit dem Start am 8. Oktober 2007 ist "Dahoam is Dahoam" ein echter Dauerbrenner – und gilt bis heute als erfolgreichste tägliche Vorabendserie im Freistaat Bayern.
Ursulas Rolle "Uri" bekommt nach so langer Zeit einen friedlichen Abschied – den sich die Protagonistin selbst gewünscht hatte. Ihre Figur soll nämlich den Serientod sterben. "Es wird immer vom Anfang geredet, und der Tod ist völlig normal, und die Leute, die den Tod verdrängen, die werden davon nicht glücklicher. Im Gegenteil: Man soll ihn akzeptieren. Irgendwann ist Schluss – und das ist gut", so die 91-Jährige im Interview.
Vor ihrem eigenen Tod habe Ursula überhaupt keine Angst: "Ich habe die Gedanken über meine eigene Endlichkeit angesichts des Todes viele meiner Familienmitglieder gehabt, das ist doch logisch. Und das muss jeder alternde Mensch: darüber nachdenken, dass er auch nur eine gewisse Zeit hat. Das ist nichts Besonderes."
Und so endet Erbers letzte "Dahoam is Dahoam"-Folge: Ein Großteil der Brunner-Familie kommt zusammen, um das Osterwochenende gemeinsam zu feiern – mit Gastauftritten unter anderem von Joyce Ilg, Michael Grimm und Tommy Schwimmer. Am Abend zieht sich Uri in ihr Zimmer zurück – und schläft in der Nacht friedlich ein.
Titelfoto: BR/Marco Orlando Pichler