Abschied nach 19 Jahren: Ursula Erber (91) verlässt "Dahoam is Dahoam"

München - Seit 2007 stand Ursula Erber (91) als "Uri" (Theresa Brunner) für die BR-Serie " Dahoam is Dahoam " vor der Kamera und prägte sie mit vielen emotionalen Momenten. Nun verabschiedet sich die 91-Jährige auf eigenen Wunsch.

Ursula Erber (91) verabschiedet sich von "Dahoam is Dahoam". © BR/Marco Orlando Pichler

Ihre letzte Folge läuft am Dienstag, 7. April, um 19.30 Uhr, im BR Fernsehen und ist bereits ab 2. April in der ARD Mediathek verfügbar.

Seit der allerersten Folge von Dahoam is Dahoam steht Ursula Erber als Theres Brunner vor der Kamera – mal warmherzig, mal herrlich grantelnd. Als Oberhaupt der Brunner-Familie war sie über 3718 Episoden hinweg das Herzstück der Serie.

Mit scharfem Blick verfolgte Theres die Geschehnisse im Brunnerwirt und im Dorf – und mischte natürlich kräftig mit.

Kultstatus erreichte die Figur auch online: Mit ihrem eigenen Blog wurde die rüstige Serien-Oma zur erfolgreichen Klick-Garantin.

Am Set wurde die 91-Jährige immer sehr geschätzt. "Von Tag eins an war Ursula Erber ein fester und geschätzter Teil der Lansinger Gemeinde und unserer erfolgreichen täglichen Serie 'Dahoam is Dahoam'.

Fast zwanzig Jahre hat sie eine Rolle geprägt und gelebt und auch in den sozialen Medien Erfolge gefeiert – das ist wahrlich etwas Besonderes und ein großes Geschenk! Vielen Dank für alles, liebe Ursula Erber", verabschieden sich die BR-Mitarbeiter.