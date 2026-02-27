Für die perfekte Größe: Alex zahlt 130.000 Euro, um sich mehrfach die Beine brechen zu lassen
Freiburg im Breisgau/Frankfurt - Diese Männer nehmen viele Risiken auf sich, um dem ihrer Meinung nach perfekten Körperbild näherzukommen. Die ZDF-Doku "Make me beautiful – Maximal männlich" zeigt unter anderem, wie Alex sich die Beinknochen durchtrennen lässt, um an Größe zu gewinnen.
Mit 160 Zentimetern galt Alex immer als klein. "Man schämt sich manchmal schon ein bisschen dafür", erinnert er sich an Jahre des Zweifelns.
Dann fasste er einen Entschluss und ließ sich bereits vor einem Jahr in einer aufwendigen Operation beide Oberschenkelknochen durchtrennen und jeweils einen großen Nagel einsetzen.
Dieser drückt im Anschluss mittels Stellschrauben den Knochen immer weiter auseinander.
Mit der riskanten Operation konnte Alex bereits zehn Zentimeter gewinnen, was ihm jedoch nicht reicht.
"Wenn man größer ist, wird man besser behandelt", begründet er seine Entscheidung, sich nun auch die Unterschenkelknochen durchtrennen zu lassen. Es ist dieselbe Prozedur, auch hier nimmt er wieder bleibende Schäden und chronische Schmerzen in Kauf. Alles, um im besten Fall noch mal sechs Zentimeter zu gewinnen.
Rund 130.000 Euro kosten die Eingriffe, einen Großteil davon bezahlen seine Eltern.
"Ästhetischer und männlicher": Er macht bereits die fünfte Intim-OP
Eine OP und der Komplex ist beseitigt? So einfach ist es bei einem Anfang 40-Jährigen aus Frankfurt nicht. Er möchte anonym bleiben.
Diesmal steht die bisher fünfte Penis-Operation bei dem Mann an. 4,5 Zentimeter mehr gewinnt er an Umfang dazu.
"Es wird Fettgewebe von meinem Bauch abgesaugt und dann wird das Ganze in meinen Penis injiziert", erklärt er.
Zwei dieser Verdickungen hat er bereits hinter sich, hinzu kommt eine Verlängerung und eine Hautfalten-Entfernung. Kostenpunkt: etwa 26.000 Euro.
"Ich habe nie von einer Frau irgendwelche negativen Reaktionen bekommen, im Gegenteil. Sexuell war alles in Ordnung", betont der Mann. Doch warum dann das Ganze?
"Ich mache das, weil es für mich ästhetischer ausschaut und auch männlicher." Im Vergleich mit anderen Männern habe er Komplexe bekommen und über die Zeit auch begonnen, öffentliche Duschen oder Saunen zu meiden.
Die Eingriffe brachten ihm Selbstbewusstsein und auch die eine oder andere positive Reaktion von Frauen.
