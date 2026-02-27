Für die perfekte Größe: Alex zahlt 130.000 Euro, um sich mehrfach die Beine brechen zu lassen

Freiburg im Breisgau/Frankfurt - Diese Männer nehmen viele Risiken auf sich, um dem ihrer Meinung nach perfekten Körperbild näherzukommen. Die ZDF-Doku "Make me beautiful – Maximal männlich" zeigt unter anderem, wie Alex sich die Beinknochen durchtrennen lässt, um an Größe zu gewinnen.

Nach der zweiten Operation ist Alex noch angeschlagen. © ZDF/Harald Schmuck

Mit 160 Zentimetern galt Alex immer als klein. "Man schämt sich manchmal schon ein bisschen dafür", erinnert er sich an Jahre des Zweifelns.

Dann fasste er einen Entschluss und ließ sich bereits vor einem Jahr in einer aufwendigen Operation beide Oberschenkelknochen durchtrennen und jeweils einen großen Nagel einsetzen.

Dieser drückt im Anschluss mittels Stellschrauben den Knochen immer weiter auseinander.

Mit der riskanten Operation konnte Alex bereits zehn Zentimeter gewinnen, was ihm jedoch nicht reicht.

"Wenn man größer ist, wird man besser behandelt", begründet er seine Entscheidung, sich nun auch die Unterschenkelknochen durchtrennen zu lassen. Es ist dieselbe Prozedur, auch hier nimmt er wieder bleibende Schäden und chronische Schmerzen in Kauf. Alles, um im besten Fall noch mal sechs Zentimeter zu gewinnen.

Rund 130.000 Euro kosten die Eingriffe, einen Großteil davon bezahlen seine Eltern.