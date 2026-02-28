Feuer im TV-Studio: Moderatorin rennt geistesgegenwärtig weg
Köln - Schreck im TV-Studio: Während eines Beitrags kommt es beim Nachrichtensender "Ntv" zu einem Feuer. Der Brand kann aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.
Geschehen ist der Vorfall am Freitagmorgen (27. Februar) gegen 7.47 Uhr. Der Kölner Privatsender zeigte im Rahmen der "Telebörse" ein Beitrag über den Equal Pay Day, doch plötzlich brach dieser ab. Im Anschluss gab es einen kurzen Werbe-Abbinder sowie eine kurz zuvor gezeigte Nachrichtenstrecke zu sehen.
Aufgrund des Feuers konnte bis zehn Uhr nicht aus dem Studio gesendet werden, weshalb "Ntv" auf die sogenannte Havariestrecke schaltete. "Der Brand ist während eines Beitrags ausgebrochen und war somit live on Air nicht zu sehen", bestätigt eine Sprecher des Senders gegenüber dwdl.de.
Bei RTL konnte man einen Einblick in den Vorfall bekommen, denn die Regie zeichnete die Minuten auf. Dort sah man, wie Moderation Jasmin Gebele plötzlich ihr Pult verließ und geistesgegenwärtig wegrannte.
Zudem konnte man aus dem Hintergrund Stimmen und einzelne Wortfetzen wahrnehmen.
Nach Feuer in "Ntv"-Studio: Techniker kümmern sich um beschädigten Strahler
Unter anderem konnte man heraushören, dass ein Mitarbeiter von "Feuer" sprach. Der Brand konnte aber glücklicherweise schnell unter Kontrolle gebracht werden, wie man ebenfalls erfuhr. "Ich hab's gelöscht", sagte der Angestellte.
Im Anschluss sah man dann auch, wie Techniker auf einer Leiter kletterten und sich um das Equipment kümmerten. Zudem fuchtelte einer der Mitarbeiter mit einem Kabel herum.
Scheinbar wurde das Feuer durch einen Strahler verursacht, denn die zwei Männer unterhielten sich darüber, welchen es getroffen hatte.
Nach kurzer Verwirrung schien der richtige Scheinwerfer dann aber gefunden zu sein und die Techniker wurden sich einig, welcher Strahler abgeklemmt werden musste.
"Ein Scheinwerfer hat vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses Feuer gefangen", machte dann auch die Sendersprecherin klar und ergänzte: "Niemand ist zu Schaden gekommen."
Erstmeldung vom 27. Februar 2025, 17.48 Uhr; letzte Aktualisierung 28. Februar 2026, 14.31 Uhr.
