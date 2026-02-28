Feuer im TV-Studio: Moderatorin rennt geistesgegenwärtig weg

Köln - Schreck im TV-Studio: Während eines Beitrags kommt es beim Nachrichtensender "Ntv" zu einem Feuer. Der Brand kann aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Moderatorin Jasmin Gebele verließ fluchtartig ihr Pult. (Archivfoto) © IMAGO / Horst Galuschka

Geschehen ist der Vorfall am Freitagmorgen (27. Februar) gegen 7.47 Uhr. Der Kölner Privatsender zeigte im Rahmen der "Telebörse" ein Beitrag über den Equal Pay Day, doch plötzlich brach dieser ab. Im Anschluss gab es einen kurzen Werbe-Abbinder sowie eine kurz zuvor gezeigte Nachrichtenstrecke zu sehen.

Aufgrund des Feuers konnte bis zehn Uhr nicht aus dem Studio gesendet werden, weshalb "Ntv" auf die sogenannte Havariestrecke schaltete. "Der Brand ist während eines Beitrags ausgebrochen und war somit live on Air nicht zu sehen", bestätigt eine Sprecher des Senders gegenüber dwdl.de.

Bei RTL konnte man einen Einblick in den Vorfall bekommen, denn die Regie zeichnete die Minuten auf. Dort sah man, wie Moderation Jasmin Gebele plötzlich ihr Pult verließ und geistesgegenwärtig wegrannte.

Zudem konnte man aus dem Hintergrund Stimmen und einzelne Wortfetzen wahrnehmen.