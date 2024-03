"Big Brother"-Kandidat behauptet: "Mein Penis ist 25 Zentimeter!"

Köln - Die Nerven liegen blank! Bei " Big Brother " ist Moritz (23) schon nach wenigen Tagen am Ende. Mateo (46) kann ihn trösten - und packt über seine angebliche Penisgröße aus.

Mateo (46) behauptet, dass sein Penis 25 Zentimeter lang ist. © Seven.One

Die Penis-Thematik nimmt an Tag 4 Fahrt auf, als Kevin (30) Jacqueline (35) anspricht: "Sorry, dass ich das mal so ankreide, aber du hast schon 'ne Oberweite, ne. Ist das Doppel-D?"

Die Mutter eines sechsjährigen Jungen möchte das nicht verraten: "Was geht denn einem Mann meine BH-Größe an?" Kevin findet seine Frage eigentlich normal, als würde er ihre Schuhgröße wissen wollen.

"Ich frag' dich doch auch nicht, wie lang ist dein Schwanz und wie dick ist der", echauffiert sich die Bochumerin, die seine Frage "überflüssig, frech und dreist" findet. "Wenn ich ihm sage, ich habe 75A, was bringt ihm diese Information? Er hat da gar nichts von."

Kevin schlägt vor, dass die Rockerin zwei andere männliche Bewohner nach deren Penisgröße fragen soll: "Wir gucken mal, welche Reaktion da kommt!"