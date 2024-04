Dicke Überraschung bei Big Brother: Heute ziehen drei Neue ein!

Köln - Jetzt kommt Schwung in die Bude! Der Große Bruder hat da mal was vorbereitet und überrascht (oder schockt?) die aktuellen Bewohner bei " Big Brother " am heutigen Montagabend mit neuer Konkurrenz.

Ziehen Montagabend in den Container (v.l.n.r.): Luanna (30), Bertha (37) und Simon (30). © Seven.One/Julia Feldhagen

Luanna (30) ist Brasilianerin und lebt seit 26 Jahren in Deutschland. Mit der sportbegeisterten Single-Frau aus Hamburg kommt eine echte Flirtmaschine in den Container, die auf einen stolzen Gewichtsverlust von 30 Kilogramm zurückblicken kann. Die Mitarbeiterin in einem Start-up-Unternehmen will nicht nur neue Erfahrungen sammeln, sondern "natürlich die 100.000 Euro gewinnen".

Nachdem Sandro (32) nach 24 Tagen das Handtuch freiwillig warf, rückt eine andere Kandidatin aus Greifswald für ihn nach. Bertha (37) ist Mutter von zwei Kindern (5 und 6) und aktuell ebenfalls Single. Die Berufsschullehrerin ist laut SAT.1 bekennende Feministin, kämpft für Gleichberechtigung und Fairness. Sie verspricht: "Ich werde den Laden aufmischen und richtig Stimmung reinbringen."

Ein Mann komplettiert das Trio. Simon (30) aus Göppingen will den Durchbruch als Sänger schaffen. Im SAT.1-Container bietet ihm sich zumindest eine gute Plattform für Sendezeit und Aufmerksamkeit. Die Servicekraft lebt mit seinen Eltern in einem Einfamilienhaus und könnte die anderen mit seiner Fake-Augenfarbe in den Wahnsinn treiben. Der eigentlich braunäugige 30-Jährige trägt nämlich hellblaue Kontaktlinsen. Er sei nahbar für den Zuschauer und glaubt, mit seiner authentischen, ehrlichen und lustigen Art den Sieg holen zu können.

Wie die neun aktuellen Bewohner, die seit 49 Tagen im Container weilen, wohl auf die Neuankömmlinge reagieren werden?