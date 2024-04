Erst Maxime, jetzt Maja: Christian klärt bei "Big Brother" die Nächste

Christian (26) kommt bei "Big Brother" offenbar so gut an, dass die zweite Frau mit ihm rumknutscht. Erst Maxime, jetzt Maja!

Von Nico Zeißler

Köln - "Hübsch, aber nichts im Kopf": So wurde Christian (26) von einer Mitbewohnerin bei "Big Brother" beschrieben. Dennoch kommt der Essener so gut an, dass die zweite Frau mit ihm rumknutscht.

Frauke (29) nervt die Situation mit Marcus (36). © Seven.One Zunächst aber geht das Endlos-Drama um Frauke (29) und Marcus (36) weiter. "Langsam näherst du dich Frauke wieder an", stellt Beobachter Kevin (30) fest. Kann der Berliner so nicht bestätigen: "Ich quatsch mit ihr ganz normal wieder, sie hat sich ja entschuldigt gestern." Kevin sieht da aber was auf die Gruppe zukommen: "Noch zwei, drei Tage, dann kommt die wieder ins Bett, dann fängt dieses Gekraule wieder an. Das kommt, ich seh' das. Ein Kuss würde das Problem hier drin lösen." Auch Frauke wird von Kevin auf den Stand angesprochen, fragt: "Geht ihr, wenn ihr aus dem Container seid, etwas essen zusammen?" Die Berlinerin verneint, glaubt eher, "dass ich ihn auf Distanz halte". Und Mateo (46) hat aber mitbekommen, dass Frauke wohl nur wieder mit Marcus Kontakt haben will, weil das Publikum ihm durch viele Votes jüngst den Nominierungsstatus entzogen hat. "Du bist aber ganz schlau, hab ich mir gedacht. Das ist 1000 Prozent so, ich bin doch nicht dumm", so der 46-Jährige. Maja (26) und der gleichaltrige Christian sind da schon viel weiter. Kurz vorm Schlafengehen bittet er sie in sein Doppelbett. Es folgen Zärtlichkeiten und Küsse. Damit hat er nach Maxime (20) nun schon die zweite Bewohnerin geklärt.

Christian und Maja (26) kommen sich nachts näher. © Seven.One

Auch mit Maxime (20) wurde Christian schon etwas intimer. © Seven.One

Big Brother: Tanja ist die ehrlichste Bewohnerin? "Das wage ich zu bezweifeln!"

Tanja (55) soll die ehrlichste Person im Container sein. © Seven.One Tagsüber sollten sich die zehn Containerer in drei Kategorien ranken. Beim Thema Attraktivität herrschte Uneinigkeit. Die Männer schlugen Mateo vor, letztlich gewann aber Frauke die Spitzenposition. Dass Christian Yael (29) auf der 2 sieht, findet seine Bettgefährtin Maja nicht so doll. Kevin landet auf dem letzten Platz. Auch bei der Ehrlichkeit wird Kevin die Nummer 10 gegeben. Dass Tanja (55) die Ehrlichste sein soll, verwirrt einige. "Das wage ich zu bezweifeln", äußert sich Kevin. Yael wird deutlicher: "Wenn man nicht mehrfach nachfragt, erzählt sie einem auch nicht die Wahrheit. Sie ist eher der Mensch für passive Spitzen." Und wer ist am beliebtesten im Container? Hier wird Christian Tabellenführer. "Er eckt nie an, er schläft aber auch den ganzen Tag, was soll man da schon groß falsch machen", spitzelt Yael. Und der Gewinner ist ganz zurückhaltend: "Ich bin da, ich bin ich, wir sind alle lieb. Deswegen alle auf die 1."

Kevin (30, r.) wird als unattraktivster und unehrlichster Bewohner gerankt. © Seven.One