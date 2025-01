Sparkurs bei Big Brother: Neue Staffel startet mit Änderungen

Bis zu 65 Kameras sollen demnach alles einfangen, was die Teilnehmer abseits der Live-Shows so alles von sich preisgeben. Wie schon im vergangenen Jahr, können die Zuschauer dabei jederzeit per Livestream mit sehen und zuhören.

Das Wichtigste von jedem Tag soll aber natürlich auch weiterhin in den eigentlichen Shows am Abend aufbereitet werden. Informationen, wer in der neuen Staffel von "Big Brother" in den Container einziehen wird, gibt es allerdings noch nicht.

Lange werden Fans der Reality-Show aber vermutlich wegen des jetzt angekündigten Start-Datums nicht mehr warten müssen.