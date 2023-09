Blind und mit gelähmten Beinen aufs Rad? So barrierefrei sind Sachsen-Anhalts Ausflugsziele

Magdeburg - Spontan am Wochenende oder in den Ferien mit dem Rad zu beliebten Ausflugszielen - für die meisten Menschen kein Problem. Doch wie barrierefrei sind Touristenspots in Sachsen-Anhalt ? Die MDR-Reihe #hinREISEND stellt genau das auf den Prüfstand.

Comedian und Schauspieler Tan Caglar (43, " In aller Freundschaft ") testet in der aktuellen Folge von #hinREISEND ein weiteres beliebtes Ausflugsziel: Eine Radtour entlang des "Grünen Bandes", um dort mehrere Gedenk- und Forschungsstätten zu besuchen.

Turga ist blind, Caglars Beine sind gelähmt - so helfen die beiden während der Fahrt einander aus. © MDR/Sohalski

Der Start ihrer Radtour scheint einfach genug, entspannt rauschen die beiden durch grüne Wälder und unterhalten sich locker.

"Ich merke, dass ich hier für zwei Personen strample und den Anhänger", witzelt Timur Turga dann: "Meine Beine sind am Ende des Tages genauso müde wie deine jeden Tag!"

Während der Fahrt unterhalten sich die beiden über ihre Behinderungen, und inwiefern ihr Alltag dadurch beeinträchtigt wird. Timur Turga, der nur etwa fünf Prozent seines Sehvermögens hat, wird direkt am ersten Tourstopp mit seiner Realität konfrontiert.

Turga und Caglar halten am Grenzdenkmal in Hötensleben (Sachsen-Anhalt), das mit Bild und Text die ehemalige Grenze zwischen den beiden Teilen Deutschlands beschreibt.

"Da kann ich froh sein, dass du hier bist und mir das vorliest", so Turga zu seinem Begleiter. Ein Audioguide wäre an dieser Stelle am barrierefreisten, denn selbst Braille, also Blindenschrift, kann nicht jeder Blinde lesen, so Turga.