Tödliche Explosion bei "Blutigen Anfängern": Regisseur stirbt mitten auf Bühne!

Halle (Saale) - Endlich ist es so weit: Die sechste (und letzte) Staffel von " Blutige Anfänger " startet im ZDF, die Polizeischüler haben wieder einige spannende Fälle zu lösen. In der ersten Folge "Feuerwerk" reißt eine Explosion den allseits unbeliebten Theaterleiter aus dem Leben. Ausgerechnet die Tochter von Kommissarin Dörte Pfeiffer (gespielt von Petra Kleinert, 57) gerät ins Visier der Ermittler.

Nicolas Gruber (Gregory B. Waldis, 56) steht bei der Premiere seines Stückes auf der Theaterbühne, als plötzlich ein Sprengsatz in seinen Händen explodiert und ihn tötet. Im Saal bricht Panik aus, einige Menschen werden verletzt.

Alma Lipschitz hatte ein Verhältnis mit dem Mann, wurde aber auch von ihm gedemütigt. © ZDF/Conny Klein

Nicht nur beginnt die letzte Staffel der Erfolgsserie wortwörtlich mit einem Kracher, die erste Folge "Feuerwerk" hält jede Menge Spannung bereit, gepaart mit einer guten Portion Humor innerhalb des Moko-Teams.

Nicht zuletzt, weil Chef Torsten Kaiser (René Steinke, 60) wie so oft seine kleine Tochter mit ins Präsidium bringt und die Rookies, ob sie wollen oder nicht, auch mal Babysitter spielen müssen.

Die Ermittlungen drehen sich zunächst fast ausschließlich um Pfeiffers Tochter und somit auch um ihre eigene verzwickte Situation. Doch so einfach ist der Fall eben doch nicht. Immerhin gab es eine Menge Personen, die so gar nicht mit dem Opfer klarkamen.

Spannung ist bei so vielen Verdächtigen also garantiert, doch erst ganz am Ende kann das Rätsel schließlich gelöst werden.