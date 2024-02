"Blutige Anfänger": Polizist nach schwerem Unfall depressiv - als Mord passiert, ist das seine Chance

Halle (Saale) - Nachdem der junge Schutzpolizist Phillip von flüchtenden Juwelenräubern angefahren und schwer verletzt worden ist, fällt er in ein tiefes Loch - seine Karriere steht auf dem Spiel. Währenddessen ermitteln die " Blutigen Anfänger " im Falle einer Brandleiche, die jedoch nicht durch das Feuer starb.

Denn er und seine Mitstreiter ermitteln nach einem schlimmen Unfall, bei dem ein anerkannter und ausgezeichneter Pferdepfleger vermeintlich in seinem Wagen verbrannt ist, auf dem Gestüt von Gerd Stockmann (Michael Schenk, 58).

Zuletzt hat er an alle Rookies eine Nachricht geschrieben, dass sie ihn auf keinen Fall besuchen sollen. Doch Bruno setzt sich darüber hinweg - immerhin braucht er Phillips Hilfe und sieht darin auch eine Chance, ihm seinen Lebensmut zurückzugeben.

Der hatte nach seinem verheerenden Unfall in der letzten Folge "Stiller Alarm" von seiner behandelnden Ärztin erfahren, dass er vielleicht nicht wieder laufen kann, obwohl seine Operation gut verlaufen ist.

Die Rookies rund um Bruno Perez (gespielt von Martin Penaloza Cecconi, 24) machen sich große Sorgen um den sonst so lustigen und charmanten Kollegen Phillip Schneider (Eric Cordes, 27).

Rookie Charlotte (r.) befragt auch die einstige Geliebte des vermeintlichen Mordopfers, Lisa Wohlleben. © ZDF/Conny Klein

Schnell ist klar, dass Henk Winter (Daniel Sellier, 46) gar nicht den Flammen zum Opfer fiel, sondern schon vorher während der Autofahrt erschossen worden ist.

Bei Stockmann hat der "Pferdeflüsterer" einst gearbeitet, bevor er gefeuert wurde und wegen Betruges ein Jahr lang ins Gefängnis musste - er soll Kunden getäuscht und ihnen verletzte Rennpferde verkauft haben. Er hat die Tat allerdings immer abgestritten.

Als mögliche Mörder geraten Stockmanns Mitarbeiter Lisa Wohlleben (Rhea Harder-Vennewald, 47) und Alex Feller (Vlad Chiriac, 45) unter Verdacht. Wohlleben war zeitweise Winters Geliebte.

Immer mehr Anhaltspunkte deuten darauf hin, dass auf dem Pferdehof Betrug im großen Stil stattfand, weshalb Bruno den frustrierten Phillip mit ins Boot holt. Der war früher öfter mit seinem Opa bei Pferderennen und erzählt ihm von frisierten Stammbäumen und wie wenig es um das Leben der Tiere ginge.

Währenddessen will Charlotte, die den toten Pferdepfleger kannte, Blumen an der Unglücksstelle ablegen. Doch dort bekommt sie den Schock ihres Lebens: Auf einmal steht Henk Winter lebendig vor ihr und die junge Frau schwebt plötzlich in Gefahr ...