"Notruf Hafenkante"-Star Rhea Harder von ihrer Rolle teilweise genervt

Hamburg - Sie hat schon vieles erlebt! Rhea Harder-Vennewald (47) gehört in der ZDF-Serie " Notruf Hafenkante " mittlerweile zum Inventar. Seit 18 Jahren steht die Schauspielerin inzwischen für die Vorabendserie vor der Kamera - und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Seit 18 Jahren steht Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald (47) für die ZDF-Serie "Notruf Hafenkante" vor der Kamera. © ZDF/Boris Laewen

Denn die 47-Jährige hat sich sprichwörtlich in ihre Rolle und die Serie verliebt. "Die Hafenkante begleitet mich schon so lange, und man kann einen Job nur wirklich gut machen, wenn man ihn auch liebt", erklärte sie in der "Webtalkshow" bei Nico Gutjahr.

Daher sei es ihr eine große Freude ihre Rolle als Franziska Jung über so einen langen Zeitraum begleiten zu dürfen.

Mit Beginn der neuen Staffel hat sich für Harder-Vennewald auch einiges geändert. "Franzi hat ihren Trübsal-Posten verlassen und ist wieder fröhlicher, positiver und nicht so verkopft und ernst dreinschauend", wie sie verriet. "Was ich sehr sympathisch finde."

Denn zuvor war Franzi etwas zu stur, was die Schauspielerin zum Teil schon selbst nervte. "Es gibt Momente, in denen Franzi und Rhea sehr nah beieinander sind. Es gibt aber auch Szenen, bei denen ich mich als Rhea überwinden muss, Franzi zu sein", erklärte sie. "Weil ich sie so doof finde und mir denke: 'Alter, wie kann man so verbohrt sein? Entspann dich doch mal, Mädel!'"

Doch genau diese Reibung mag die Schauspielerin an der Rolle und der Serie. "Zwischen Franzi und ihrem neuen Partner Nick ist immer wieder Reibung. Sie mögen sich gern, haben aber sehr unterschiedliche Ansichten, wie sie ihren Job machen", erklärte der ehemalige GZSZ-Star und betonte, dass sie als Team gut harmonieren würden.