Schlangen-Horror bei den "Blutigen Anfängern": Mann spritzt sich Gegengift und stirbt trotzdem

Ralf Weber liegt tot in der "Arche Noah", er wurde von einer giftigen Schlange gebissen. © ZDF/Conny Klein

Als die Ermittler der Mordkommission zum möglichen Tatort fahren sollen, ist Anwärter Umut (gespielt von Ugur Ekeroglu, 28) gar nicht wohl zumute: Er weiß nur, dass jemand an einem Schlangenbiss gestorben ist, hat selbst aber panische Angst vor den Tieren.

Mit Kommissarin Dörte Pfeiffer (Petra Kleinert, 57) an der Tierauffangstation "Arche Noah" angekommen, finden sie zunächst aber nur das tote Opfer Ralf Weber (Ulrich Blöcher, 51) vor, der am Abend zuvor an seinem Schreibtisch in eine Schublade gegriffen hatte und dabei von einer giftigen Korallenotter gebissen worden war.

Ziemlich schnell ist klar, dass Weber sich sogar noch ein Gegengift gespritzt hat, doch das hat offenbar seine Wirkung verfehlt. Rechtsmediziner Leon Landsberg (Florian Clyde, 41) und die Rookies finden heraus, dass die Ampulle umetikettiert worden ist – ein klarer Hinweis auf Fremdeinwirkung!

Weil an dem Gebäude ein Graffiti mit dem Wortlaut "Sadist" angebracht und ein Sprühaufsatz einer Spraydose mit seinen Fingerabdrücken entdeckt wird, gerät der 18-jährige Freund von Webers Stieftochter, Ben Kaschuba (Seedy Touray, 21), ins Visier der Ermittler.

Der offenbart, dass der Tote sowohl seine Frau Caro (Anna Grisebach, 51) als auch deren Tochter Juli (Eva Marlen Hirschburger, 19) wie Dreck behandelt habe, generell nicht der angenehmste Zeitgenosse gewesen sein soll. "Der hatte Spaß daran, andere fertig zu machen", so der junge Mann. Grund genug, ihn umzubringen?