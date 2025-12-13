Im "Kölner Treff": Beatrice Egli gibt intime Details zu ihrer Kindheit preis
Köln - Beatrice Egli (37) erlangte 2013 als Siegerin von "Deutschland sucht den Superstar" Bekanntheit. Mittlerweile gehört sie zu den größten Stars der deutschsprachigen Schlagerszene. Im "Kölner Treff" hat sie jetzt intime Details ihrer Kindheit preisgegeben.
"Ich glaube schon. Meine Brüder haben den anderen Part übernommen, würde ich sagen", verrät die Moderatorin der "Die Beatrice Egli Show" gegenüber Gastgeberin Susan Link (48), ob sie auch früher schon dieses strahlende, freudige Kind gewesen sei.
Die 37-jährige Schweizerin hat insgesamt drei Geschwister - allesamt Brüder! "Vielleicht musste ich da so ein bisschen Balance bringen in die Familie", glaubt die Sängerin.
Gemeinsam mit ihren Brüdern habe sie in ihrer Kindheit sehr viel Spaß gehabt. "Wenn die Egli's kamen, dann war was los", gesteht Beatrice und gibt preis, dass sie und ihre Geschwister nicht den besten Ruf habt haben.
"In der Schule wurde nach meinem ältesten Bruder schon diskutiert, wer den nächsten nimmt. Die Lehrer waren so", erklärt die Entertainerin. "Anscheinend unvergesslich."
Beatrice Egli wollte nie eine Schwester haben
Dennoch habe sich Beatrice nie eine Schwester gewünscht, wie sie verrät. "Auf gar keinen Fall! Das ist alles super so."
Sie ist der Meinung, dass sie die Frau, die sie heute geworden ist, nur sei, weil sie mit drei sehr selbstbewussten und charakterstarken Jungs aufgewachsen sie.
"Ich bin sehr froh, dass ich auch nie den Unterschied zwischen Mädchen und Jungs gemerkt habe. Wir haben auch zusammen Fußball gespielt und alles zusammen gemacht", so die Schlagersängerin.
"Ich durfte eine Kindheit erleben, wo es keine Tabus gab und ich habe mit Fußball gespielt, wie alle anderen auch", macht sie nochmals klar.
Ihre Brüder seien eher so gewesen, dass sie sie sogar noch dazu aufgefordert hätten. "Du bist unsere Schwester, du spielst natürlich mit", habe es dann immer geheißen, wie Beatrice abschließend verrät.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa