Im "Kölner Treff": Beatrice Egli gibt intime Details zu ihrer Kindheit preis

Köln - Beatrice Egli (37) erlangte 2013 als Siegerin von " Deutschland sucht den Superstar " Bekanntheit. Mittlerweile gehört sie zu den größten Stars der deutschsprachigen Schlagerszene. Im " Kölner Treff " hat sie jetzt intime Details ihrer Kindheit preisgegeben.

Beatrice Egli (37) wurde durch "Deutschland sucht den Superstar" bekannt. © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich glaube schon. Meine Brüder haben den anderen Part übernommen, würde ich sagen", verrät die Moderatorin der "Die Beatrice Egli Show" gegenüber Gastgeberin Susan Link (48), ob sie auch früher schon dieses strahlende, freudige Kind gewesen sei.

Die 37-jährige Schweizerin hat insgesamt drei Geschwister - allesamt Brüder! "Vielleicht musste ich da so ein bisschen Balance bringen in die Familie", glaubt die Sängerin.

Gemeinsam mit ihren Brüdern habe sie in ihrer Kindheit sehr viel Spaß gehabt. "Wenn die Egli's kamen, dann war was los", gesteht Beatrice und gibt preis, dass sie und ihre Geschwister nicht den besten Ruf habt haben.

"In der Schule wurde nach meinem ältesten Bruder schon diskutiert, wer den nächsten nimmt. Die Lehrer waren so", erklärt die Entertainerin. "Anscheinend unvergesslich."