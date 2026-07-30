Braucht der Staat härtere Gesetze? Neuer ZDF-Talk stellt nach CSD-Anschlag die große Sicherheitsfrage

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Sarah Tacke diskutiert im ZDF mit Herbert Reul, Lamya Kaddor, Ahmad Mansour und Tugay Sarac über Islamismus, Prävention und die Befugnisse des Staates.

Von Denis Zielke

Berlin - Härtere Gesetze, Präventivhaft und Fußfesseln für bekannte Extremisten: Nach dem islamistischen Anschlag auf den CSD in Berlin wird über neue Maßnahmen gegen Terrorverdächtige gestritten. Genau diese Debatte greift Moderatorin Sarah Tacke (43) in ihrer ersten ZDF-Ausgabe auf.

Sarah Tacke (43) bekommt im ZDF ein eigenes Talkformat. Fünf Ausgaben sind geplant.
Sarah Tacke (43) bekommt im ZDF ein eigenes Talkformat. Fünf Ausgaben sind geplant.  © ZDF/Jule Roehr

"Der Feind im Innern – wie stoppen wir Islamisten?" lautet das Thema der Auftaktsendung.

Ab 22.15 Uhr geht es mit Gästen aus Politik, Wissenschaft und Präventionsarbeit in der Talkshow um eine Frage, die weit über einzelne Gesetzesverschärfungen hinausreicht: Hat der Staat zu wenige Möglichkeiten oder nutzt er die vorhandenen nicht richtig?

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56) fordert weitreichende Konsequenzen. Der CSU-Politiker will das Jugendstrafrecht für erwachsene Terrorverdächtige abschaffen.

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Auch eine bundesweit einheitliche Präventivhaft und der verstärkte Einsatz elektronischer Fußfesseln für bekannte Extremisten gehören zu seinen Vorschlägen.

Kritiker halten dagegen. Sie werfen Dobrindt vor, seit seinem Amtsantritt die Prävention zu vernachlässigen und damit falsche Prioritäten zu setzen.

"Sarah Tacke" im ZDF: Diese Gäste diskutieren über Islamismus und Prävention

Fünf Ausgaben des neuen ZDF-Talks sind mit der 43-Jährigen geplant, da "maybrit illner" in die Sommerpause geht.
Fünf Ausgaben des neuen ZDF-Talks sind mit der 43-Jährigen geplant, da "maybrit illner" in die Sommerpause geht.  © ZDF/Svea Pietschmann

Sarah Tacke will die gegensätzlichen Positionen prüfen und mit ihren Gästen nach konstruktiven Lösungen suchen. Wie groß ist die Gefahr durch islamistische Gefährder derzeit wirklich? Weshalb radikalisieren sich immer jüngere Menschen? Und was brauchen Sicherheitsbehörden, um Anschläge zu verhindern?

Darüber diskutieren ferner NRW-Innenminister Herbert Reul (73) von der CDU, die Islamwissenschaftlerin und Grünen-Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor (48) und der Extremismusforscher Ahmad Mansour (50).

Auch Tugay Sarac (28) nimmt an der Runde teil. Der frühere Salafist leitet heute die Queer-Gruppe an der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin-Moabit und engagiert sich in der Präventionsarbeit gegen religiösen Extremismus.

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Die erste von fünf Ausgaben "Sarah Tacke" läuft am Donnerstag, um 22.15 Uhr im ZDF.

Titelfoto: ZDF/Jule Roehr

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