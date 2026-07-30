Braucht der Staat härtere Gesetze? Neuer ZDF-Talk stellt nach CSD-Anschlag die große Sicherheitsfrage

Berlin - Härtere Gesetze, Präventivhaft und Fußfesseln für bekannte Extremisten: Nach dem islamistischen Anschlag auf den CSD in Berlin wird über neue Maßnahmen gegen Terrorverdächtige gestritten. Genau diese Debatte greift Moderatorin Sarah Tacke (43) in ihrer ersten ZDF-Ausgabe auf.

Sarah Tacke (43) bekommt im ZDF ein eigenes Talkformat. Fünf Ausgaben sind geplant. © ZDF/Jule Roehr

"Der Feind im Innern – wie stoppen wir Islamisten?" lautet das Thema der Auftaktsendung.

Ab 22.15 Uhr geht es mit Gästen aus Politik, Wissenschaft und Präventionsarbeit in der Talkshow um eine Frage, die weit über einzelne Gesetzesverschärfungen hinausreicht: Hat der Staat zu wenige Möglichkeiten oder nutzt er die vorhandenen nicht richtig?

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56) fordert weitreichende Konsequenzen. Der CSU-Politiker will das Jugendstrafrecht für erwachsene Terrorverdächtige abschaffen.

Auch eine bundesweit einheitliche Präventivhaft und der verstärkte Einsatz elektronischer Fußfesseln für bekannte Extremisten gehören zu seinen Vorschlägen.

Kritiker halten dagegen. Sie werfen Dobrindt vor, seit seinem Amtsantritt die Prävention zu vernachlässigen und damit falsche Prioritäten zu setzen.