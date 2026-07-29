McChicken, McFlurry, Apfeltasche und Co: So trickst McDonald's bei seinen Klassikern

Deutschland - Ob groß oder klein: Kaum einer kommt an McDonald's vorbei. Mit ihrem breiten Angebot zählt die Fast-Food-Kette nicht umsonst zu den weltweit erfolgreichsten. Doch manch einer ahnt es schon: Wie andere systemgastronomische Unternehmen trickst auch das Franchiseimperium mit speziellen Rezepturen, günstigen Ersatzstoffen und smartem Marketing. Wie sehr, das zeigt Starkoch Sebastian Lege (47) in einer neuen Folge von "besseresser: Die Tricks von McDonald's".

Sebastian Lege (47) zeigt, welche Tricks McDonald's bei Burgern und Co anwendet. © ZDF/ Julia Feldhagen

Fans des klassischen McChicken müssen jetzt ganz stark sein. Der beliebte Burger überzeugt zwar optisch mit seinem Long Bun, einem Patty, Eisbergsalat und einer milden Sandwichsauce. "Der McChicken suggeriert Leichtigkeit und Frische", sagt Prof. Dr. Andreas Baetzgen von der HTW Berlin in der ZDF-Sendung. Der Inhalt lässt allerdings zu wünschen übrig.

Statt einem saftigen und vergleichsweise teureren Hähnchenfilet konsumiert der Kunde ein Formfleischprodukt, zusammengesetzt aus Brust- und Schenkelfleisch sowie viel Haut. Welche Teile vom Huhn genau in den Pattys stecken, verrät die Zutatenliste auf der Webseite aber nicht.

Burger King setzt übrigens bei seinem Crispy Chicken auf den gleichen Trick. Und das ist auch nicht verboten, denn für Burger mit Geflügel gibt es keine Vorgaben, wie diese zusammengesetzt werden müssen.

Verbraucherschützer kritisieren die Intransparenz. "Wir haben hier kein hochwertiges Hähnchenfilet in Panade, sondern ein hochverarbeitetes Produkt aus Geflügelfleisch, was nicht Filet sein muss", so Dr. Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin.

Ein Pluspunkt: Es werden mehr Teile vom Tier genutzt.