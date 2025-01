Wenige Tage vor der Hochzeit: Braut braucht Abstand und zieht aus

Berlin - " Kalte Füße" - so heißt die 8. Folge von "Love Is Blind: Germany" und der Titel könnte nicht treffender sein. Alle übrig gebliebenen Paare haben mit Zweifeln vor dem großen Tag zu kämpfen.

Umso größer ist die Freude, als sie nach ihrer kurzen Auszeit nach Hause zurückkehrt und ihm versichert: "Ich will bei dir bleiben."

Vor allem Hanni (28) ist die letzten Tage vor der Hochzeit dermaßen angespannt, dass sie Abstand von Daniel benötigt. Dafür zieht sie vorerst in ein Hotel, um ihren Akku wieder aufzuladen.

Daniel ist sich seiner Gefühle für Hanni bewusst. Leider beruht das nicht auf Gegenseitigkeit. © Netflix

Auch gegenüber der Kameras erklärt sie noch einmal, wie verunsichert sie wirklich ist: "Ich kann keinen einzigen klaren Gedanken fassen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen werde."

Zwar gebe Daniel ihr ein sicheres Gefühl, "trotzdem habe ich Zweifel, ob es wirklich für ein Leben lang hält".

Als sie dann schließlich in einem wunderschönen Hochzeitskleid auf den Altar zugeht, sehen sich ihre Freundinnen zweifelnd an: "Was machen wir, wenn sie Nein sagt?"

Wenn das die gesamte Situation nicht gut zusammenfasst ...