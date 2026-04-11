Bruce Darnell bei Job gefeuert: "Es war ein großer Skandal"

Hamburg - Ein Entertainer durch und durch: Deutschlandweit bekannt wurde Bruce Darnell (68) mit seiner Teilnahme als Coach bei " Germany's Next Topmodel ". Doch zuvor ging der gebürtige US-Amerikaner einem anderen Job nach, bei dem es weniger gut lief.

Bruce Darnell (69) war am Freitag bei "Käpt'ns Dinner" zu Gast. © NDR

Darnell wurde 1957 im US-Bundesstaat Missouri geboren. Als er Ende der 1980er-Jahre nach Deutschland kam, startete die Fashion-Ikone einen Job in Köln, erklärte er in dem Talkformat "Käpt'ns Dinner" am Freitag. "Ich habe in einer Diskothek gearbeitet", so Darnell.

"Als Barmann?", möchte Moderator Michel Abdollahi (44) von dem Entertainer wissen. "Ich habe es versucht. Aber ich wurde gefeuert", beichtet der heute 69-Jährige mit einem Lachen. Der Grund: "Ich hatte einfach keine Ahnung und konnte kein Deutsch." Doch alles begann zunächst mit der Tätigkeit als Kellner in besagter Diskothek.

"Sie haben mich in weiße Klamotten gesteckt und sie haben mir gezeigt, wie man Champagner ausschenkt." Doch statt den Sekt Gästen ordentlich zu servieren, nahm Darnell einst die Flasche in die Hand und fing an diese zu schütteln. Die Folge: Alle waren nass, auch er selbst.

"Heute kann man wirklich darüber lachen, aber damals war das ein großer Skandal." Aus seinem Dasein als Kellner wurde demnach nichts. Daraufhin hat die Diskothek die TV-Ikone an der Bar eingesetzt. Doch auch das ging schief.