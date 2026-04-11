Bruce Darnell bei Job gefeuert: "Es war ein großer Skandal"
Hamburg - Ein Entertainer durch und durch: Deutschlandweit bekannt wurde Bruce Darnell (68) mit seiner Teilnahme als Coach bei "Germany's Next Topmodel". Doch zuvor ging der gebürtige US-Amerikaner einem anderen Job nach, bei dem es weniger gut lief.
Darnell wurde 1957 im US-Bundesstaat Missouri geboren. Als er Ende der 1980er-Jahre nach Deutschland kam, startete die Fashion-Ikone einen Job in Köln, erklärte er in dem Talkformat "Käpt'ns Dinner" am Freitag. "Ich habe in einer Diskothek gearbeitet", so Darnell.
"Als Barmann?", möchte Moderator Michel Abdollahi (44) von dem Entertainer wissen. "Ich habe es versucht. Aber ich wurde gefeuert", beichtet der heute 69-Jährige mit einem Lachen. Der Grund: "Ich hatte einfach keine Ahnung und konnte kein Deutsch." Doch alles begann zunächst mit der Tätigkeit als Kellner in besagter Diskothek.
"Sie haben mich in weiße Klamotten gesteckt und sie haben mir gezeigt, wie man Champagner ausschenkt." Doch statt den Sekt Gästen ordentlich zu servieren, nahm Darnell einst die Flasche in die Hand und fing an diese zu schütteln. Die Folge: Alle waren nass, auch er selbst.
"Heute kann man wirklich darüber lachen, aber damals war das ein großer Skandal." Aus seinem Dasein als Kellner wurde demnach nichts. Daraufhin hat die Diskothek die TV-Ikone an der Bar eingesetzt. Doch auch das ging schief.
Bruce Darnell über Entertainer-Job in Diskothek: "Das Beste, was mir passieren konnte"
"Ich war ganz schnell und so stolz auf mich, dass ich das so schnell hingekriegt habe", erinnert sich Darnell an seine Tätigkeit hinter der Bar. Doch die Gäste fingen an, sich zu beschweren. Statt die Getränke zu erhalten, die sie bestellt hatten, hielten sie plötzlich einen Gin Tonic in der Hand - und zwar jeder Gast.
Darnell hielt es damals nämlich nicht für nötig, verschiedene Drinks zu mischen und verteilte demnach an jeden Gast ausschließlich Gin Tonic. "Das ist also auch nicht gut gegangen". Nächster Einsatz: an der Garderobe des Clubs. Als er dann auch noch einen Mantel an die falsche Person zurückgegeben hat, war es auch mit dieser Position schnell wieder vorbei.
"Und dann habe ich gesagt: gebt mir nur noch eine Chance." Daraufhin ist Darnell einfach durch den Club gegangen und hat mit den Leuten getanzt und gefeiert was das Zeug hält. Seine Entertainer-Qualitäten konnte er demnach bereits früh nutzen und unter Beweis stellen. "Das war das Beste, was mir passieren konnte", so der 69-Jährige abschließend. Es folgte eine Karriere als Model und schließlich der Einstieg in die TV-Welt.
Die neuen Folgen von "Käpt'ns Dinner" laufen immer am Freitagabend im NDR ab Mitternacht oder vorab in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: NDR