Polizistin flippt wegen lebensmüdem Gleisläufer aus: "Nix Kurwa!"

Köln - "Nix Kurwa! Hast du eine Adresse oder nicht?", sagt Polizeiobermeisterin Vanessa zu einem Mann, der gerade die Gleise im Kölner Hauptbahnhof überquert hat - und sich aufgrund der Sprachbarriere und seiner Promille-Anzahl zur Herausforderung für die Beamten mausert.

Um abzukürzen rannte ein Mann über die Gleise im Kölner Hauptbahnhof. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

"Die Gefahren sind nicht von der Hand zu weisen: Der elektrische Strom von der Oberleitung, das sind 15.000 Volt. Man muss sich der Oberleitung nur 1,50 Meter nähern, dann kann es schon zum Stromschlag kommen", zählt Polizeihauptmeister Sebastian in der DMAX-Sendung "Bundespolizei 24/7" auf.

Kollegin Vanessa ergänzt: "Wenn man den Zug hört, ist es quasi schon zu spät. Die können nicht ausweichen, haben einen sehr langen Bremsweg. Wenn ein Zusammenprall entsteht, überlebt man das in der Regel nicht."

Mit ihren beiden männlichen Kollegen wird die Polizistin auf Bahnsteig 1 geschickt. Außerhalb der Bahnhofshalle stehen zwei Männer - der Beschuldigte und der Melder. "Der ist von Gleis 1 hier rüber gesprungen, war auf einmal auf der mittleren Schiene, wo die Versorgungsfahrzeuge fahren", erzählt er.

Die Erklärung des nur spärlich Deutsch sprechenden Mannes: "Schlafen, ich wollte hier schlafen. Ich muss nach Deutschland, zu meiner Mutter." Genauer gesagt nach Dortmund wolle er fahren, was an sich völlig okay ist. Nur muss er dafür natürlich die Auf- und Abgänge benutzen und nicht über die Gleise laufen.