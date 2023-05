Bunte Beet-Geschichten aus Berlins Schrebergärten: Neue Doku-Soap bei RTLZWEI

Berlin - Was wohl so hinter der Hecke los ist? In der neuen Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke" auf RTLZWEI erfahren Zuschauer genau das von Kleingärtnern mitten aus Deutschlands Hauptstadt.

Die Parzellen der Kleingartenanlage "Bornholm" in Berlin-Pankow/Berlin-Wedding sind sehr beliebt. © Carsten Koall/dpa

In 15 Folgen zeigen Alteingesessene und Gartenneulinge aus der Kleingartenanlage "Bornholm" in Berlin-Pankow/Berlin-Wedding, was sie erleben, was sie bewegt und wie sie voneinander lernen.

Verschiedene Charaktere, die einen direkt am ehemaligen Mauer-Grenzstreifen gelegenen Schrebergarten haben, berichten von lustigen Gartengeschichten, spannenden Lebenswegen sowie zwischenmenschlichen Freuden und Herausforderungen.

Die Bilderbuchfamilie von Bernadette und Christian gewährt Zuschauern in der ersten Folge am heutigen Montag um 17.05 Uhr Einblicke in ihr Gartenidyll. Das Highlight ihres Schrebergartens wird von einer Algenplage heimgesucht und beschert Perfektionist Christian eine neue Aufgabe.

In der Kleingartenanlage geht es aber auch exotisch zu: Kaktus-Mann Hajo weiß nicht, wohin mit den vielen Früchten seiner 2000 Kakteen.

Allerdings hat die 85-jährige Ingrid eine hervorragende Idee und wird ihrem liebevoll gemeinten Spitznamen "Kleingarten-Oma mit Schuss" gerecht.