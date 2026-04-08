ZDF-Panne! Statt "Aktenzeichen XY" läuft plötzlich die "Tagesschau"

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Kuriose Panne im ZDF! Statt der Kriminalsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" lief am Mittwochabend plötzlich ein Ausschnitt aus der ARD-"Tagesschau".

Von Bastian Küsel-Kanbach

Mainz/Hamburg - Kuriose Panne im ZDF! Statt der Kriminalsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" lief am Mittwochabend plötzlich ein Ausschnitt aus der "Tagesschau".

Das ZDF zeigte am Mittwochabend plötzlich einen Ausschnitt aus der ARD-"Tagesschau". (Symbolfoto)
Das ZDF zeigte am Mittwochabend plötzlich einen Ausschnitt aus der ARD-"Tagesschau". (Symbolfoto)  © Soeren Stache/dpa

Nach dem Ende der Ratgeber-Sendung "besseresser" war zunächst ein Trailer für die Krimireihe "Helen Dorn" zu sehen, ehe auf einmal Aufnahmen eines Berges vom Sender 3sat über den Bildschirm flimmerten.

Dabei blieb es aber nicht, denn statt der angekündigten "Aktenzeichen XY"-Folge bekamen die Zuschauer anschließend auch noch einen kurzen Ausschnitt der ARD-"Tagesschau" zu sehen.

Die Panne fiel dann offenbar auch den ZDF-Verantwortlichen auf, die sich einschalteten und ein Bild mit der Meldung: "Störung - gleich geht's weiter" einblendeten.

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Erst nach knapp einer Minute startete schließlich die "Aktenzeichen XY"-Folge und alles war wieder in der Spur.

ZDF-Panne sorgt im Netz für ordentlich Belustigung

Im Netz sorgte die Panne natürlich für ordentlich Belustigung. "Wer von Euch hat das ZDF kaputt gemacht?", schrieb unter anderem der User "storymakers" auf X.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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