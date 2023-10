Erst hüllenlos im Playboy, jetzt mit Köpfchen: Cathy Hummels und ihre Schwester Vanny wollen es wissen!

München - Cathy Hummels (35) und ihre Schwester Vanessa Fischer (34) wollen es wissen! Nachdem gemeinsam für den "Playboy" die Hüllen fallen gelassen wurden , will das Schwestern-Duo die nächste Herausforderung zusammen meistern.

Hummels und Schwesterherz Vanny bekommen es in der beliebten Show mit "Quiz-Königin" Marie-Louise Finck (34), eine Staatsanwältin aus Kiel, zu tun. Thorsten Zirkel (45) ist ebenfalls ein Teil der Runde. Und der Bankbetriebswirt aus Hannover trägt nicht umsonst den Spitznamen "Quiz-Ass"!

Und bei ebenjener ist Köpfchen gefragt! Denn am Freitag (13. Oktober) müssen beide im ARD-Format "Quizduell-Olymp" ihr Wissen unter Beweis stellen.

Gespielt wird einmal mehr um eine Gesamtsumme in Höhe von 10.000 Euro. Sollten sich Hummels und Fischer im Duell nicht durchsetzen, dürfen sich 20 Quiz-Freunde, welche per ARD Quiz App mitgeraten haben, über jeweils 500 Euro freuen. Denn behauptet sich das Trio bestehend aus Finck, Zirkel und Freise, werden die 10.000 Euro zu gleichen Teilen an jene Fans verteilt.

Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek (37). Wer selbst mitspielen will oder einfach nur sehen möchte, wie sich das Schwestern-Duo aus Bayern gegen die Quiz-Profis schlägt, kann dies am Freitag ab 18.50 Uhr im Ersten tun.