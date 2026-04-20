Schock bei Julia Leischik: Gesuchter soll verstorben sein - Doch dann folgt die unglaubliche Wende!

Leipzig/Niederrhein - 1986 lernen sich Catrin und Ovidio in einer Leipziger Disco kennen und bekommen zwei Jahre später die gemeinsame Tochter Nicole (36). Doch dann wird die kleine Familie getrennt – zurück bleiben Mutter und Kind. Nach einem schweren Schicksalsschlag erhofft sich Nicole in der Sendung "Julia Leischik sucht – Bitte melde dich" endlich Antworten.

Nicole (36) hat ihren Vater zuletzt im Alter von sechs Monaten gesehen. © Sat.1

"Ich habe ihn zuletzt gesehen, da war ich sechs Monate alt." Von ihrem Vater ist Nicole nichts, außer ein paar Bildern und den Erzählungen ihrer Mutter, geblieben.

Als diese 2022 mit nur 56 Jahren an Demenz stirbt, bricht für die 36-Jährige eine Welt zusammen. Immer stärker wird der Wunsch, ihren Vater doch noch kennenzulernen.

Ovidio kam mit einem befristeten Arbeitsvertrag in die DDR, als dieser auslief, musste der Kubaner zurück in seine Heimat. Der Kontakt brach ab.

Julia Leischik (55) nimmt sich des Falles an und merkt schnell: Von Deutschland aus ist er nicht zu lösen. Sie schickt ihren TV-Detektiv Lukas Stege nach Kuba.

Und der findet erstmal nichts. Nach Tagen des Durchfragens und Herumreisens dann der Schock.

Ein Mann ruft seinen Kumpel an und erzählt ihm von der Suche. Tatsächlich scheint die Person am anderen Ende des Hörers Ovidio zu kennen. Gute Nachrichten hat er allerdings nicht. "Er ist verstorben, er lebt nicht mehr", gibt der Kubaner durch.

Das kann Lukas nicht so stehen lassen. Das Jugendbild von Nicoles Vater klärt schließlich auf, sie sprechen nicht von derselben Person.