Tierheim-Chef nach Tiger-Angriff bei Leipzig außer sich: "Kein Mensch braucht diese Tiere zu Hause"

Dölzig - Der Tiger-Angriff in der Nähe von Leipzig ist weiterhin ein Thema, denn die Meinungen gehen weit auseinander. Tierhalter wie die "Tiger-Queen" Carmen Zander (52) wollen ihre Lieblinge unbedingt behalten, Tierschützer wollen sie aus falscher Haltung retten, aber dann stellt sich die Frage: Wohin mit den Wildtieren und wie sollten wir die zukünftig halten?

Acht Großkatzen hält Carmen Zander (52) in Dölzig. Es ist fraglich, wo die Tiere hinsollen, falls Zander sie abgeben muss. © Lutz Brose

In der MDR-Sendung "Fakt ist!" wurde genau dieser Frage auf den Grund gegangen.

Für Carmen Zander gab es keine Zweifel: "Das ist mein Eigentum", stellte sie klar und sagte weiter, dass es so wäre, als würde man ihr die Kinder wegnehmen.

Zu dem Angriff sagte sie: "Sandokan ist nicht durch einen Sicherheitsmangel herausgekommen, sondern er wurde herausgelassen. Es wurden Schieber und Türen geöffnet." Von wem, wisse sie nicht. Das könnte eventuell der 72-jährige Helfer aufklären, der durch den Angriff schwer verletzt wurde und immer noch im Krankenhaus liegt.

Stattdessen wünschte sie sich mehr Unterstützung. Ihr Traum ist ein eigener kleiner Tiger-Park. Dazu fehlen entsprechende Genehmigungen.

"Meine Tiere haben alles, was Pflicht ist", erklärte die 52-Jährige. Die Behörden machen ihrer Meinung nach einen Fehler.

Der Chef des Leipziger Tierheims Chef Michael Sperlich widersprach. "Kein Mensch braucht diese Tiere zu Hause", sagte er. In den vergangenen Jahre habe er oft Haltungsformen gesehen, die für die Tiere nicht zumutbar waren.