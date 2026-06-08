"Tatort"-Duo wieder gemeinsam vor der Kamera: Diesmal allerdings ohne Mord

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Bekannt aus dem "Tatort" stehen Axel Milberg und Maren Eggert erneut gemeinsam vor der Kamera und lassen die Funken sprühen. Gedreht wird in Hamburg.

Von Christiane Bosch

Hamburg - Im Kieler "Tatort" konnten sie bereits zeigen, wie gut sie als Liebespaar funktionieren, nun stehen Axel Milberg (69) und Maren Eggert (52) erneut gemeinsam vor der Kamera und lassen die Funken sprühen.

Maren Eggert (52) dreht gemeinsam mit ihrem Kollegen eine neuen Film in Hamburg. (Archivfoto)
Maren Eggert (52) dreht gemeinsam mit ihrem Kollegen eine neuen Film in Hamburg. (Archivfoto)  © Christoph Soeder/dpa

In Hamburg wird noch bis zum 19. Juni der Film mit dem Arbeitstitel "Risotto brutale" gedreht, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte. 

In dem Film spielt Milberg einen einflussreichen Gastrokritiker, der nach einer Virusinfektion seinen Geschmacks- und Geruchssinn verliert – und das zunächst nicht bemerkt. Entsprechend vernichtend wird seine nächste Gastrokritik.

Und die trifft ausgerechnet ein neu eröffnetes Spitzenrestaurant. Der Kritiker zerstört damit – quasi aus Versehen – die berufliche Existenz der talentierten Sterneköchin und Mitinhaberin. Als er sich wenig später in die Köchin verliebt, steht er vor einem Dilemma.

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Das Drehbuch zu dem neuen Fernsehfilm hat Sascha Arango (66) geschrieben und Regie führt Friederike Jehn (49). Wann der Film im Fernsehen zu sehen sein wird, war zunächst unklar. 

Axel Milberg (69) und die 52-Jährige standen bereits für den Kieler "Tatort" gemeinsam vor der Kamera. (Archivfoto)
Axel Milberg (69) und die 52-Jährige standen bereits für den Kieler "Tatort" gemeinsam vor der Kamera. (Archivfoto)  © Carsten Koall/dpa

Axel Milberg hat mehr als 20 Jahre lang in 43 Folgen den Kieler "Tatort"-Kommissar Klaus Borowski verkörpert. Maren Eggert spielte sieben Jahre lang seine große Liebe und Kollegin Frieda Jung. In Borowoskis letztem Fall – der Abschiedsfolge "Borowski und das Haupt der Medusa" – tauchte sie noch einmal auf.

Titelfoto: Fotomontage: Christoph Soeder/dpa, Carsten Koall/dpa

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