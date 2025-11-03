Cesar musste DDR nach Mauerfall verlassen - ohne seinen drei Monate alten Sohn

Julia Leischik sucht - Bitte melde dich (SAT.1): Als 1989 die Mauer fällt, muss Cesar zurück in seine kubanische Heimat - ohne Partnerin und Sohn.

Von Nico Zeißler

Bitterfeld-Wolfen - Als 1989 die Mauer fällt, muss Cesar zurück in seine kubanische Heimat. Er lässt seine Partnerin und seinen drei Monate alten Sohn Thomas in Sachsen-Anhalt zurück. Jetzt, 35 Jahre später, sieht er ihn endlich wieder.

Cesar (63) sucht seinen 35-jährigen Sohn Thomas, den er nach dem Mauerfall in Deutschland zurücklassen musste. © Joyn/SAT.1 1987 kommt Cesar in die DDR, erhält einen Arbeitsvertrag im Rahmen des kommunistischen Bündnisses zwischen Kuba und Ostdeutschland. Er arbeitet im Chemiekombinat Bitterfeld, lernt eine Frau kennen, verliebt sich und schwängert sie. Dann aber der Schock. Kurz nach dem Mauerfall 1989 wird Cesar zurück in die Karibik geschickt. "Ich mache mir große Vorwürfe, dass ich sie im Stich gelassen habe. Schon mein ganzes Leben fühle ich mich schuldig", sagt er mit weinerlicher Stimme in der SAT.1-Sendung "Julia Leischik sucht - Bitte melde dich". So sehr habe er sich gewünscht, immer für den kleinen Thomas da zu sein. Doch von seinem Heimatland aus sei es ihm damals unmöglich gewesen, den Kontakt zu halten. Cesar: "Ich denke ständig an ihn, die Erinnerung an ihn lässt mich nicht los!"

Julia Leischik sucht (SAT.1): "Ich weiß gar nix über ihn"